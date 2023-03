Premier League: Gabriel Jesus fait son grand retour, scénario de rêve pour le leader Arsenal

Arsenal s'est facilement imposé ce dimanche dans l'antre de Fulham (0-3), au terme d'un scénario parfait pour les Gunners, qui confortent leur première place en Premier League. L'occasion pour Gabriel Jesus de rejouer pour la première fois depuis sa blessure au genou avec le Brésil lors du Mondial 2022.

Un après-midi parfait pour Arsenal. Les Gunners se sont facilement imposés ce dimanche sur la pelouse de Fulham (0-3), au terme d'une partie globalement maîtrisée qui permet aux hommes de Mikel Arteta de conforter leur première place en Premier League, avec cinq points d'avance sur Manchester City. L'occasion pour Gabriel Jesus de faire son grand retour cent jours après sa blessure.

Gabriel Jesus absent depuis le Mondial 2022

Le Brésilien avait été victime d'une blessure au genou droit, lors de la défaite face au Cameroun lors de la Coupe du monde 20222 au Qatar (0-1). L'attaquant formé à Palmeiras était sorti, touché au ligament. Opéré début décembre en Angleterre, il sera resté éloigné des terrains plus de trois mois, signant un retour salué par son entraîneur avant le coup d'envoi. "L'impact de Gabi est énorme. Sa présence, ce qu'il transmet à l'équipe. L'expérience qu'il a. C'est un joueur énorme pour nous. Il a changé notre dynamique, il a changé notre façon d'être", s'enthousiasmait Mikel Arteta au micro de Football Daily.

Très satisfait de l'entrée de son buteur, qui a de nouveau foulé la pelouse à la 77e minute de ce derby londonien, le coach des Gunners a prévenu qu'il fallait désormais que Jesus "gagne sa place" au sein du onze, alors que Martinelli et Trossard ont particulièrement brillé en son absence.

Centième victoire avec Arsenal pour Arteta

"C'est un problème de riche, reconnaît-il. Gabriel Jesus s'est beaucoup investi ces derniers mois et toute l'équipe a passé beaucoup d'heures à répondre à ses besoins. Il en voulait plus et il était prêt à revenir. Le voir là avec un sourire, était une joie. Je suis vraiment heureux pour lui."

Avant qu'il n'entre, ses coéquipiers avaient déjà fait le travail, en menant 3-0 à la pause. La recrue hivernale Leandro Trossard a signé trois passes décisives en l'espace de 45 minutes pour permettre à Arteta de décrocher sa 100e victoire sur le banc d'Arsenal. D'abord avec un très bon corner pour la tête du défenseur Gabriel (1-0, 21e).

Puis un centre au second poteau pour Gabriel Martinelli (2-0, 26e) et enfin un sevice pour Martin Odegaard qui a bien contrôlé avant d'envoyer une puissante frappe dans le petit filet opposé (0-3, 45e+2). Une belle victoire à Craven Cottage qui a fait dire à Mikel Arteta en fin de match: "On a bien joué, on a conservé le clean sheet et dominé les échanges. On a gagné de manière convaincante."