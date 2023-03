Arsenal: Gabriel Jesus de retour à l'entraînement collectif

Arsenal enregistre un retour majeur dans le sprint final. L'attaquant brésilien Gabriel Jesus a repris ce mercredi l'entraînement collectif avec les Gunners. Blessé au genou lors de la Coupe du monde, il n'a plus joué en club depuis la mi-novembre.

C'est un retour qui pourrait compter dans la lutte pour le titre en Premier League. Mikel Arteta pourra bientôt compter sur Gabriel Jesus. L'attaquant brésilien n'a joué que 20 matchs avec les Gunners depuis son arrivée lors du dernier mercato estival.

La raison de ce faible temps de jeu est une blessure au genou droit. Lors de la rencontre face au Cameroun à la Coupe du monde, le joueur formé à Palmeiras est sorti, touché au ligament. Opéré début décembre en Angleterre, il sera resté éloigné des terrains plus de trois mois.

Il pourrait reprendre la compétition ce dimanche pour le déplacement de son équipe sur la pelouse de Fulham, pour la 27ème journée de Premier League.

Gabriel Jesus rapidement décisif avec Arsenal

Auteur d'un bon début de saison, il a été impliqué sur onze buts en quatorze matchs de championnat. Arrivé dans la capitale anglaise pour un peu plus de 50 millions d'euros, en provenance de Manchester City, Jesus est parvenu à s'intégrer rapidement au groupe londonien.

En retrouvant l'entraîneur espagnol, Mikel Arteta, l'attaquant a rejoint une équipe dont il connaissait déjà quelques rouages. Le buteur brésilien et le coach ibérique se sont côtoyés durant trois ans (entre 2017 et 2019), lors du passage de disciple de Pep Guardiola, en tant qu'entraîneur adjoint à Manchester City.

Gabriel Jesus n'a plus porté le maillot d'Arsenal depuis le 12 novembre et une victoire à Wolverhampton (2-0). En son absence, Eddie Nketiah a pris le relais à la pointe de l'attaque, bien accompagné par Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard.