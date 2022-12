Brésil: coup dur pour Gabriel Jesus, qui devrait finalement se faire opérer

Alors que seulement quelques semaines d'absence étaient évoquées il y a quelques jours après la blessure de Gabriel Jesus (forfait pour le reste du Mondial avec le Brésil), il semblerait que cela soit plus grave que prévu pour l'attaquant d'Arsenal. Il devrait se faire opérer et manquer plusieurs mois de compétition, selon le Telegraph.

Gros coup de massue pour les Gunners d'Arsenal. Plus que jamais à la lutte pour le titre en Premier League et leaders avant la pause de la Coupe du monde, les Londoniens vont probablement devoir faire sans Gabriel Jesus pendant au moins trois mois. Le Telegraph indique ce lundi que la blessure au genou droit de l'attaquant brésilien, dans un premier temps peu inquiétante, nécessite une opération et de longues semaines de convalescence.

L'attaquant de 25 ans a été blessé lors de la défaite d'une Seleçao fortement remaniée contre le Cameroun à l'occasion du troisième match du Groupe G. Son forfait pour le reste de la compétition avait d'ores et déjà été acté. Le média anglais indique que le délai de récupération de sa blessure au ligament se calculerait au cas par cas mais un minimum de trois mois est évoqué.

"Nous sommes responsables, nous sommes personnellement responsables. Je ne voulais pas que cela se produise, c'est dommage, nous sommes vraiment désolés pour Gabriel", s'est excusé son sélectionneur, Tite.

Un gros début de saison à Arsenal

Arrivé l'été dernier en provenance de Manchester City, où il avait peu de temps de jeu, Gabriel Jesus a réalisé un début de saison idéal, avec cinq buts marqué lors de ses neuf premiers matches. Si son compteur est resté bloqué à cinq buts après 14 journées, son impact dans le jeu mis en place par Mikel Arteta est indéniable.

Sa blessure pourrait pousser Arsenal à devoir recruter sur le marché des transferts en janvier pour renforcer l'attaque afin de continuer de lutter pour le titre. Avant cette blessure, Gabriel Jesus avait débuté l'ensemble des matches d'Arsenal en championnat.