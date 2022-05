Premier League: Gerrard veut rendre la tâche "aussi difficile que possible" à Manchester City pour le titre

Interrogé à l'issue du match nul 1-1 contre Burnley jeudi, l'entraîneur d'Aston Villa et légende de Liverpool Steven Gerrard a confié vouloir compliqué le sacre de Manchester City, que les Villans affrontent lors de la dernière journée. Un geste qui rendrait service à Liverpool, son ancien club.

"Nous allons essayer de leur rendre la tâche aussi difficile que possible." L'entraîneur d'Aston Villa Steven Gerrard a confié au micro de beIN Sports Angleterre vouloir contrarier les plans de Manchester City, qu'ils affrontent lors de la dernière journée de Premier League. Les Citizens, actuels leaders, pourraient être sacrés champions en cas de victoire, puisque seulement un point les sépare du dauphin, Liverpool.

"Nous allons chercher à leur rendre la tâche aussi difficile que possible"

Sauf que l'entraîneur des Villans, légende des Reds, n'a pas vraiment l'intention de laisser filer ce match, bien que son club n'ait plus rien à jouer. "Nous allons chercher à rendre la tâche aussi difficile que possible [pour Manchester City], nous savons qu'ils ont des joueurs de classe mondiale et un manager de classe mondiale, mais notre forme est plutôt bonne en ce moment", commente Steven Gerrard.

Déjà une légende à Liverpool, l'ancien milieu de terrain devenu entraîneur pourrait donc offrir le titre aux Reds, en cas de match nul ou victoire face à Manchester City ce dimanche. Pour autant, il assure qu'il abordera le match de la même manière que tous les autres, sans impartialité quelconque: "Je ne pense pas que vous ayez jamais à vous soucier de l'intégrité quand vous me parlez, ou à l'un de nos joueurs ou à Aston Villa."

"Dernière danse dimanche pour finir de la meilleure des manières"

Et il le rappelle, l'objectif ce sont les trois points: "Nous allons essayer d'être aussi organisés que possible et de rendre la tâche aussi difficile que possible, mais il y a trois points à jouer de notre point de vue et nous voulons nous battre pour chacun d'entre eux." L'entraîneur d'Aston Villa souhaite aussi "rendre fiers" ses supporters, quand bien même le dernier match de la saison se jouera à Manchester.

Après ce match nul contre Burnley jeudi (1-1), Lucas Digne a d'ailleurs commenté sur son compte Twitter : "Nous avons essayé de gagner le dernier match à Villa Park mais parfois le football est comme ça. Dernière danse dimanche pour finir de la meilleure des manières." De son côté Jürgen Klopp avait assuré qu'il n'avait "pas besoin de parler à Steven Gerrard" concernant ce dernier match. "On sait tous qu'Aston Villa veut gagner parce qu'ils veulent la victoire contre Manchester City."

Moins langue de bois, Jordan Henderson avait lancé au micro de Sky Sport : "Je vais sûrement passer un coup de fil à Steven Gerrard, en espérant qu'il puisse nous faire une faveur !"