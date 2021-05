Premier League: Hodgson va quitter Crystal Palace et n'entraînera plus

Figure emblématique de la Premier League, Roy Hodgson va quitter Crystal Palace à l'issue de saison. L'entraîneur anglais dde 73 ans a promis aussi qu'il n'entraînerait plus après sa dernière expérience, où il a réussi à maintenir le club dans l'élite à plusieurs reprises. Frank Lampard apparaît comme le favori pour lui succéder.

L'entraîneur Roy Hodgson, 73 ans, va quitter Crystal Palace à la fin de la saison et n'entraînera plus en Premier League. "Après plus de 45 ans comme entraîneur, j'ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter les affres du football en Premier League, donc nos deux derniers matches (de la saison) seront aussi mes derniers en tant qu'entraîneur de Crystal Palace", a expliqué dans un communiqué l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, sans préciser s'il prenait sa retraite.



Arrivé en 2017 dans le club du sud de Londres, l'aîné des entraîneurs de Premier League arrivait en fin de contrat cet été. Il a permis aux Eagles - son club de coeur depuis l'enfance -, d'assurer leur maintien sans frayeur, mais sans grande passion, au cours de ces saisons.



Avec la fin du huis clos dans les stades, Hodgson pourra recevoir l'hommage de 6.500 supporters de Crystal Palace à Sellhurst Park, lors du derby contre Arsenal, mercredi, pour la 37e journée. Il s'offrira ensuite des adieux prestigieux, puisque Palace achèvera sa saison à Anfield Road, contre Liverpool, dans un stade où seront autorisés à prendre place 10.000 spectateurs.

Lampard pour le remplacer?

"Cela a été un privilège absolu et un plaisir de travailler aux côtés de Roy, qui est à la fois un être humain merveilleux et un excellent entraîneur de football", a déclaré le président du club, Steve Parish. "Il serait impossible d'exagérer la qualité de son bilan avec nous, il est le seul entraîneur de Crystal Palace à avoir maintenu le club en Premier League pendant quatre saisons et il nous a aidé à trouver de la stabilité dans une période des plus agitées", a-t-il ajouté.

La presse anglaise spécule déjà sur le nom de son successeur et le nom de Frank Lampard revient avec insistance. Remercié par Chelsea en janvier dernier, l'ancien milieu de terrain des Blues est considéré comme le principal favori pour remplacer Hodgson.



Véritable globe-trotter, Hodgson a dirigé des clubs en Angleterre (Liverpool), en Suède, en Suisse, en Italie (Inter Milan), au Danemark, en Norvège, mais aussi les sélections nationales suisse, des Émirats arabes unis, de la Finlande et de l'Angleterre (entre 2012 et 2016).