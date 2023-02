Premier League: l'arbitre assistant vidéo fautif lors d’Arsenal-Brentford quitte son poste

Coupable d’une erreur ayant permis d’accorder l’égalisation de Brentford face à Arsenal, samedi dernier (1-1), Lee Mason, arbitre assistant vidéo, a quitté son poste. Il officait depuis 15 ans en Premier League.

La sentence est à la hauteur de l'enjeu outre-Manche. Alors qu’Arsenal et Manchester City se livrent un duel intense dans les hauteurs de la Premier League, un arbitre assistant vidéo a payé cher son erreur lors d’Arsenal-Brentford (1-1) samedi dernier.

Lee Mason a en effet renoncé à son poste "par consentement mutuel", a assuré la Professional game match officials limited (PGMOL) dans un communiqué ce vendredi. L’organisme, qui régit l'arbitrage en Angleterre, avait admis son erreur dès le lendemain, et présenté ses excuses aux Gunners.

Près de 300 matchs de Premier League au compteur

Au cours de ce duel important dans la course au titre, l’égalisation de l’attaquant des Bees, Ivan Toney, n’aurait pas dû être accordée en raison d’une position de hors-jeu préalable du passeur Christian Norgaard. Mais Lee Mason, qui a officié lors de 287 matchs de Premier division anglaise, avait oublié de tracer les lignes qui auraient permis de déterminer la position illicite de Norgaard, permettant la validation du but.

Mikel Arteta n’avait pas masqué sa colère après cette faute coupable. "Je ne serai satisfait [des excuses de la PGMOL] que si on me rend les deux points, ce qui ne sera pas le cas", avait pesté le coach des Gunners. Deux points qui pourraient coûter très, très cher à la fin, alors que City et Arsenal sont à égalité en tête du Championnat.