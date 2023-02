Premier League: le gros coup de Manchester City, qui fait tomber Arsenal et reprend la tête

Match en retard de la 12e journée de Premier League, le choc entre Arsenal et Manchester City a tourné à l'avantage des Skyblues (3-1). Cette victoire leur permet de frapper un grand coup et de reprendre les commandes du classement.

Il y a un mois, tout allait bien pour les Gunners. Une victoire face à Tottenham (2-0) dans le derby, le 15 janvier, leur permettait de prendre le large en tête du championnat avec huit points d’avance sur Manchester City. Et puis la machine a peu à peu commencé à s’enrayer. Avec une élimination en FA Cup (contre City), un revers chez le mal classé Everton et un nul devant Brentford en Premier League. Ce mercredi soir, Arsenal était donc sous pression à l’heure de recevoir Manchester City en match en retard de la 12e journée de championnat. Et Arsenal a craqué.

Une défaite 3-1 - la première cette saison à domicile - qui propulse les Skyblues à la première place, avec le même nombre de points (51) mais une meilleure différence de buts (+36 contre +26). Faut-il y voir un tournant décisif dans la lutte pour le titre ? Les Gunners, qui comptent un match en moins par rapport à leur bourreau du soir, n'ont sans doute pas dit leur dernier mot. Mais leurs lacunes aperçues lors de leurs dernières sorties se sont confirmées. Et il leur faudra montrer beaucoup plus dans deux mois lors du match retour à l'Etihad pour continuer à rêver d'un premier sacre depuis 2004.

Haaland encore décisif

A l’Emirates Stadium, le ton est donné d’entrée entre les protégés de Mikel Arteta et ceux de son mentor Pep Guardiola. Avec beaucoup d’intensité, parfois un peu trop, des duels animés, des phases de possession de part et d’autre, mais peu d’occasions. C’est finalement sur une grossière erreur que ce choc se débloque. Préféré à Ben White comme latéral droit, Takehiro Tomiyasu loupe sa passe en retrait vers son gardien, ce qui profite aussitôt à Kevin De Bruyne. A l’affût, le chef d’orchestre belge ajuste un lob parfait du pied gauche pour tromper Aaron Ramsdale (24e). La réponse des Gunners intervient un quart d’heure plus tard. Sur penalty.

Une charge d’Ederson sur Eddie Nketiah permet à Bukayo Saka d’inscrire son huitième but de la saison en championnat (42e), et de réchauffer une ambiance pas loin d’être refroidie dans la foulée quand la barre transversale vient repousser la tête de Nathan Aké sur un coup de billard (45e+6). Arsenal se fait encore peur à l’heure de jeu lorsqu’Erling Haaland, jusque-là très discret, est envoyé à terre par Gabriel dans la surface (57e). Mais à force de reculer, les locaux finissent par plier. Avec un nouveau raté de Gabriel. Après un ballon perdu par l’ancien Lillois et un joli mouvement collectif, les Skyblues reprennent les devants grâce à Jack Grealish (72e).

Bien décidé à envoyer un message fort, City ne se relâche pas et parvient même à claquer un troisième but sur un enchaînement redoutable signé Haaland (82e). Son 26e pion en 23 matchs de Premier League, rien que ça. Assurément l'un des plus importants.