Premier League: Liverpool fait le job à Southampton, le titre se jouera lors de la dernière journée

Il y aura bien une finale à distance pour le titre de Premier League: avec sa victoire 2-1 contre Southampton, mardi soir, Liverpool est revenu à un point de Manchester City avant la dernière journée de la saison.

Les remplaçants ont préservé les espoirs de 20e titre de champion d'Angleterre. Liverpool est revenu à un point du leader Manchester City, grâce à sa victoire 2-1 obtenue mardi soir sur la pelouse de Southampton. Le sacre va donc se jouer dimanche (17h en direct sur RMC Sport 1), à l'occasion de la 38e et dernière journée de la Premier League.

Le suspense est total. Manchester City, qui reçoit Aston Villa, n'aura pas le droit à l'erreur. Une défaite ou un nul conjugué à une victoire de Liverpool à domicile contre Wolverhampton, précipitera le club mancunien à la deuxième place.

Mais Liverpool a bien failli ne pas pouvoir s'offrir ce dénouvement palpitant. Car à la 13e minute, Nathan Redmond a créé la surprise en ouvrant le score pour Southampton. Si Takumi Minamino a su égaliser à la 27e, les hommes de Jürgen Klopp ont dû attendre une tête contre son camp de Kyle Walker-Peters à la 67e pour prendre les devants. Pendant plus d'une heure, le faux pas commis par Manchester City contre West Ham était donc sans conséquence.

Neuf changements dans le onze, Mané et Alexander-Arnold pas appelés

Une contre-performance au St. Mary's Stadium aurait été un hold-up pour Southampton, qui n'a tiré que quatre fois au but (contre 24 tentatives en face) et n'a eu que 26% de possession de balle. Mais Liverpool, qui a laissé beaucoup de forces dans la finale de FA Cup remportée samedi aux tirs au but contre Chelsea, s'est présenté avec une équipe B.

Jürgen Klopp, qui a perdu Fabinho, Mohamed Salah et Virgil van Dijk sur blessure en l'espace d'une semaine, a jugé bon de ne pas forcer sur la condition physique de ses joueurs à l'approche de la finale de la Ligue des champions à Paris contre le Real Madrid. L'entraîneur allemand a donc procédé à neuf changements dans son onze de départ. Si Luis Diaz, Andrew Robertson, Thiago Alcantara et Jordan Henderson ont débuté sur le banc, Sadio Mané et Trent Alexander-Arnold n'ont même pas été inscrits sur la feuille de match.

Un coaching gagnant, qui va permettre aux Reds de disputer une finale à distance dans des dispositions optimales.