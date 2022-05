Premier League: "On a besoin de gars qui ont des couilles", Xhaka s'emporte après la défaite d’Arsenal

Défaits à Newcastle ce lundi, Arsenal va devoir compter sur un miracle pour se qualifier en Ligue des champions. Alors qu’ils avaient leur destin entre leurs mains, les Gunners se sont écroulés en fin de saison, ce qui n’a pas manqué d'énerver Granit Xhaka.

Il y a deux semaines, Arsenal pensait encore tenir cette qualification en Ligue des champions qui lui échappe depuis 2016. Mais après deux revers consécutifs contre le rival Tottenham et celui de ce lundi contre Newcastle, la coupe aux grandes oreilles s'est éloignée pour les Gunners. La défaite contre les Magpies prive Arsenal d’une dernière journée où ils auraient pu avoir les cartes en main. Un effondrement sur la fin de saison qui excède le milieu suisse Granit Xhaka, lequel ne s’est pas montré tendre au micro de Sky Sports après la déroute de St James Park.

"C'est difficile de trouver les bons mots. De la première minute à la 90e minute, nous ne méritons pas d'être sur le terrain. Je ne peux pas expliquer pourquoi. On n'a pas suivi le plan de match, on n'a pas écouté le coach. Ce qui s'est passé, c'est une performance désastreuse. (Si vous jouez comme ça), vous ne méritez pas de jouer la Ligue des champions, ni même la Ligue Europa, a-t-il poursuivi, désespéré. C'est très difficile de l'accepter en ce moment. Je ne sais pas pourquoi nous ne faisons pas ce que l'entraîneur nous demande de faire."

Un miracle pour se qualifier en Ligue des champions

Encensé pour ses "Baby Gunners", régulièrement brillants cette saison, Arsenal semble payer l'inexpérience de cette équipe, qui pourrait lui avoir joué des tours au moment le plus important de la saison. Mais pour l’ancien du Borussia Mönchengladbach, ce n’est pas une excuse et il le fait savoir à sa manière: "Si quelqu'un n'est pas prêt pour ce match, qu'il reste à la maison. Peu importe l'âge qu'ils ont. S'ils sont nerveux, laissez-les sur le banc ou à la maison. On a besoin de gars qui ont des couilles."

Pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine, les hommes de Mikel Arteta devront compter sur une défaite de Tottenham contre Norwich, déjà relégué en Championship. Dans le même temps, les Gunners devront obligatoirement s’imposer contre Everton, qui jouera sa peau dans l’élite du football anglais, ce dimanche à 17h.