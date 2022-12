Premier League: la commission d'arbitrage reconnaît six erreurs du VAR depuis le début de la saison

Après 14 journées de Premier League, la commission d'arbitrage, dirigée par l'ancien arbitre international Howard Webb, a fait un rapport et a reconnu six erreurs de la VAR. Les discussions vont s'intensifier avec les différents clubs de PL en 2023.

Personne n'est parfait et la technologie aussi peut se tromper. C'est ce qu'a reconnu la Premier League ce jeudi, en publiant un rapport des erreurs du VAR depuis le début de la saison en championnat.

Un panel indépendant, composé de trois anciens joueurs et d'un représentant de la Premier League et de PGMOL (commission d'arbitrage de la Premier League), évalue tous les incidents de match clés au cours d'un week-end et rend compte aux clubs des erreurs qui ont été commises. Howard Webb, qui a pris la relève en tant que directeur de l'arbitrage de PGMOL, chargé d'améliorer les normes d'arbitrage à la fois sur le terrain et dans la salle VAR, a diligenté un rapport qui fait état de six erreurs depuis le début de la saison, avec le détail de celles-ci.

Crystal Palace et Chelsea pas malheureux

Lors du match entre Crystal Palace et Aston Villa, le 20 août dernier, les Eagles ont bénéficié d'un pénalty pour une main litigieuse de Lucas Digne. Le rapport que s'est procuré ESPN reconnaît qu'il s'agissait d'une erreur. Palace s'était finalement imposé 3 buts à 1.

Une autre erreur, qui a coûté un point à West Ham, a été reconnue par la commission. Le 3 septembre, alors que Chelsea menait 2-1 face à West Ham, Maxwell Cornet égalisait à la 90e minute. Un but refusé avec l'aide du VAR pour une supposée faute de Jarrod Bowen sur Edouard Mendy en début d'action. Une décision erronée.

Ce même jour, le match entre Newcastle et Crystal Palace a aussi été entâché d'une erreur, du même style. Alors que les Magpies pensaient ouvrir le score après un but de Tyrick Mitchell contre son camp, le but a été refusé pour une faute de Joe Willock sur le gardien Vicente Guaita.

Un week-end décidément marqué par un arbitrage moyen puisque le lendemain, le 4 septembre, lors du choc entre Manchester United et Arsenal (3-1), un but a injustement été refusé à Gabriel Martinelli pour une faute au départ sifflée sur Christian Eriksen. Les Gunners auraient alors ouvert le score.

Le 20 octobre, Douglas Luiz a sévérement été exclu pour une supposée conduite violente envers Aleksandar Mitrovic, lors du match entre Fulham et Aston Villa. Enfin, le 5 novembre dernier, un penalty accordé (marqué par Bryan Mbeumo) pour une faute de Dean Henderson sur Yoane Wissa lors du match entre Nottingham Forrest et Brentford (2-2) est jugé comme étant une erreur.

Howard Webb rendra visite à tous les clubs de Premier League au cours de la nouvelle année pour rencontrer le personnel et parler de ce qui est attendu des arbitres, et à l'inverse ce que ces derniers attendent des joueurs.