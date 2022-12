Premier League: Lloris est rentré à Londres, sans escale à Nice

Trois jours après la finale du Mondial contre l'Argentine, Hugo Lloris était de retour à Londres ce mercredi, sans être passé par Nice, d'où il est originaire. Il n'a pour le moment donné aucune indication sur son avenir international.

Pas de passage par la case Nice pour le recordman de sélections (145) en équipe de France. Hugo Lloris est rentré directement à Londres après son défilé place de la Concorde lundi soir devant des milliers de fans, pour célébrer les Bleus malgré leur défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine.



En 2010, 2014 et 2018, il avait reversé sa prime de Mondial à la ville de Nice pour développer les associations et installations sportives. Pour cette édition, le sujet n'est pas encore sur la table. Le capitaine des Bleus se laisse le temps de digérer la défaite en finale de la Coupe du monde. Par ailleurs, il n'y a toujours pas plus d'informations sur l'avenir international d'Hugo Lloris. A 35 ans, et auteur d'une bonne Coupe du monde, il pourrait décider de poursuivre l'aventure jusqu'en 2024.

En sélection depuis 14 ans, capitaine depuis 12 ans

La longévité d'Hugo Lloris au haut niveau a fait de lui le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Il a porté le maillot tricolore à 145 reprises, et a disputé sept compétitions majeures avec les Bleus (l'Euro en 2012, 2016 et 2021 et le Mondial en 2010, 2014, 2018 et 2022). Il a été sacré champion du monde en Russie il y a quatre ans, et finaliste il y a trois jours. A 35 ans, même si ses performances en Equipe de France sont satisfaisantes, la question de son avenir se pose, avec notamment Mike Maignan qui semble prêt à prendre la suite.

Alors qu'une déclaration de sa part pouvait être attendue, Hugo Lloris n'a toujours pas pris la parole pour évoquer son avenir. Il est donc toujours sélectionnable, et il n'est pas certain qu'il mette un terme à sa carrière internationale, au contraire de Karim Benzema.