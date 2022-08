Arsenal: quand Arteta diffuse "You’ll never walk alone" à l’entraînement

Un extrait du documentaire "Arsenal: all or nothing" sur Amazon Prime montre Mikel Arteta, manager des Gunners, diffuser "You’ll never walk alone", célèbre hymne des supporters de Liverpool avant un déplacement à Anfield.

La docu-série consacrée à Arsenal par Amazon Prime Vidéo fait déjà beaucoup parler en Angleterre alors qu’elle ne sera disponible que vendredi. Un extrait montre en effet Mikel Arteta, manager des Gunners, diffuser "you’ll never walk alone", célèbre hymne des supporters de Liverpool lors d’un entraînement de son équipe avant un déplacement à Anfield la saison dernière. "Une de mes idées les plus folles, lance l’Espagnol à un membre de son staff. Aujourd'hui, ils vont s'entraîner avec ‘You'll Never Walk Alone’ en fond."

Arteta se souvient d’un blocage à Anfield comme joueur

L’un de ses adjoints positionne alors plusieurs enceintes autour du terrain avant qu’Arteta ne s'adresse à ses joueurs: "Les gars, commençons mentalement à jouer le match maintenant. Nous sommes à Anfield, allons-y." Moment choisi pour lancer l’hymne à fond. "La chose la plus importante avec Anfield, est que vous soyez dans les meilleures conditions émotionnelles pour jouer là-bas. Vous devez savoir ce qu'est Anfield et c'est, croyez-moi, très différent de tout terrain que j'ai connu en Premier League."

L’ancien milieu de terrain du PSG, Everton et Arsenal confie ensuite se baser sur son expérience de joueur et un souvenir de blocage sur le terrain des Reds. "Nous utilisons un mot dans le cyclisme en Espagne quand un coureur est en train de grimper, se sent super bien et à un kilomètre de l’arrivée, il bloque d’un coup: ce mot, c’est pajara, explique-t-il. Et je l'ai eu une fois à Anfield. Le match se déroulait et soudainement, je ne voyais plus que des maillots rouges voler autour de moi, le match se passait autour de moi et je ne pouvais pas réagir. Je me demandais ce qu’il se passait. Je ne pouvais pas ,émotionnellement et physiquement, gérer les choses et je n’ai ressenti ce sentiment qu’une fois dans ma carrière. Et c’était à Anfield."

Critiques et moqueries en Angleterre

Cette mise en bouche à l’entraînement n’a finalement pas porté ses fruits. Arsenal avait en effet lourdement chuté face aux hommes de Jürgen Klopp (4-0), mettant ainsi fin à une série de huit matchs sans défaite en Premier League. La diffusion de ce premier extrait a provoqué quelques railleries et critiques en Angleterre, notamment chez plusieurs consultants, comme l’ancien attaquant international anglais, Gabby Agbonlahor.

"C'est la chose la plus pathétique que j'ai vue et si j’avais été sur ce terrain d'entraînement, je pense que j’aurais ri avec mes coéquipiers, a-t-il déclaré sur talkSPORT. C'est ridicule et les joueurs ne seront pas d'accord avec ça. Ces joueurs sont des internationaux qui ont joué dans de grosses ambiances. Je suis déconcerté. Quand ils jouent en Ligue Europa et qu'ils affrontent Fenerbahce, va-t-il craquer des fumigènes et battre du tambour sur le terrain d'entraînement? Honnêtement, c'est ridicule."