Premier League: la liste assez surprenante des nommés pour le trophée de manager de l'année

La Premier League a dévoilé ce jeudi une liste de six noms pour le trophée du meilleur manager de la saison. Sans surprise, Pep Guardiola et Mikel Arteta, respectivement à la tête de Manchester City et Arsenal, figurent au sein de cette liste. Le tenant du titre Jürgen Klopp est lui absent.

Les finalistes pour le prix du manager de la saison 2022-2023 sont connus. Ce jeudi, une liste de six noms a été dressée pour ce prix qui sera remis à l'issue de l'exercice en cours. Si le tenant du titre Jürgen Klopp est absent, Pep Guardiola et Mikel Arteta, respectivement à la tête de Manchester City et Arsenal, sont logiquement présents. Les deux clubs sont les derniers à pouvoir être sacrés cette saison dans le championnat.

Un quatrième trophée pour Guardiola?

Arrivé en octobre 2022 à Aston Villa, Unai Emery a redressé la barre de son équipe et sera l'un des prétendants. L'ancien du PSG avait repris les Villans en 15e position de Premier League et Aston Villa se classe provisoirement huitième à deux journées du terme de la saison. A la tête de Brighton, actuel sixième et encore en course pour une place européenne, Roberto De Zerbi a aussi été nommé.

De Zerbi s'était engagé avec Brighton en septembre 2022 après le départ de Graham Potter pour Chelsea. Troisième de Premier League avec Newcastle, Eddie Howe peut aussi espérer recevoir la récompense. Promu cette saison, Fulham a déjà validé son maintien, dixième. Le Portugais Marco Silva complète la liste.

Pep Guardiola s'annonce comme le favori pour ce trophée, lui qui l'a déjà remporté en 2018, 2019 et 2021. En cas de victoire, il dépasserait Arsène Wenger et José Mourinho, eux aussi honorés à trois reprises et serait le seul derrière Sir Alex Ferguson, qui domine largement le palmarès avec 11 trophées.