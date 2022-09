Premier League: la proposition de Cantona pour intégrer le club refusée par Manchester United

Dans un entretien à The Athletic, l'ancien joueur de Manchester United, Eric Cantona, a donné son avis sur la gestion du club par la famille Glazer, tout en révélant que les Red Devils avaient rejeté son offre de revenir au club en tant que "président du football".

Eric Cantona (56 ans) s’est depuis longtemps retiré du football. Cela fait 25 ans qu’il a pris sa retraite de footballeur pour embrasser une carrière d’acteur, et son quotidien semblait jusqu’alors très éloigné de toute considération relative au rectangle vert, du moins le croyait-on. L’ex-international français et légende de Manchester United, adepte des coups d’éclats médiatiques, s’est longuement confié à The Athletic au cours d’un entretien passionnant. Il y dévoile notamment comment il a approché l’ancien vice-président exécutif des Red Devils, Ed Woodward, avant que celui-ci ne quitte son poste, et ce afin de lui proposer ses services. "Je me sentais coupable de ne pas essayer d'aider ce club à faire mieux. Je me suis dit : 'Pendant cinq ans, je vais tout mettre en veilleuse et me concentrer à 100 % sur cela'. Et si je me concentre à 100 % là-dessus, alors je peux vous dire que je le ferai très bien."

Cantona: "En paix avec moi-même"

Sa démarche partait d’un constat: "Ed Woodward est excellent en marketing mais pas en football. United devrait avoir un président, puis un président du marketing et enfin un président du football, qui est en charge de toutes les décisions dans le football.” Eric Cantona s’est donc proposé d’être ce président du football à Manchester United. Introduit auprès des dirigeants par Sir Alex Ferguson, qui aurait validé cette idée, selon lui, Cantona affirme avoir rencontré Ed Woodward à plusieurs reprises. En vain. "Ils ne voulaient pas que je sois le président du club ! Ils ne voulaient pas de moi ! Les fans doivent savoir que je me suis rendu à Manchester pour leur donner l'opportunité de réussir dans les prochaines décennies. Et qu'ils n'ont pas voulu de ma proposition."

L’ancien coéquipier de Cantona, Gary Neville, a récemment déclaré qu'il était temps pour les Glazer de partir. "Oui, peut-être", a glissé le Français, quelque peu hésitant. Il s'est montré beaucoup plus assuré, en revanche, sur la gestion du club par la famille Glazer, laquelle exaspère les supporters. "Depuis que Ferguson a pris sa retraite en 2013, le club a doublé ses revenus mais n'a rien gagné (ndlr, la Ligue Europa, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue mais pas le championnat ni la Ligue des champions). Si vous réussissez dans le football et que vous avez aussi des gens formidables dans le marketing, alors au lieu de doubler les revenus, vous les triplerez. Mais ils ne comprennent pas cela. Le club dépense beaucoup d'argent. Mais il faut bien le dépenser."

Éconduit par son ancien club, "Canto" n'aura a priori jamais l'occasion d'éprouver ses talents de gestionnaire. Il ne ressent pas la moindre amertume pour autant. "Je me sens en paix avec moi-même. J'ai essayé. Personne dans ma famille ne peut dire que je n'ai rien tenté pour aider United. Ils ne le veulent pas. C'est leur choix. Mais j'ai essayé."