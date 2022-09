Coupe du monde 2022: Cantona dénonce "une aberration" et ne regardera aucun match

Dans une lettre relayée sur les réseaux sociaux, Eric Cantona a annoncé son choix de ne regarder aucun match de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ancien attaquant dénonce "une aberration" et un événement uniquement motivé "par le pognon".

"Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du monde". Voilà le message qu'a lancé Eric Cantona à près de deux mois du début du Mondial au Qatar, où l'équipe de France remettra son titre en jeu. L'ancien attaquant des Bleus, "l'amoureux de foot" renonce "à contre-coeur" à suivre l'événement qui est "une aberration".

"Déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de foot! Aucune ferveur, aucune saveur, commence par expliquer Eric Cantona dans une lettre relayée par un compte de boycott. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés... quelle folie, quelle stupidité! Mais surtout, surtout, une horreur humaine... combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final quoi, amuser la galerie deux mois... et tout le monde s'en fout... La caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême!"

Pour Eric Cantona, le "seul sens de cet événement, on le sait tous, c'est le pognon!" "Je sais bien qu'ils s'en foutent et que ma petite personne ne changera pas la face du monde", ajoute l'homme de 56 ans, qui s'est notamment reconverti en tant qu'acteur après sa carrière.

"Que la France gagne, perde, rien à carrer! A la place, je me referai tous les épisodes de Colombo"

"Dire nous on joue pas, dire nous on diffuse pas, nous on fait pas de pub etc etc... C'est tout à fait faisable. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions, même si cela nous coûte." Car pour Eric Cantona, ce choix lui coûte. "Depuis que je gosse c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion", annonçait en préambule l'ancien joueur d'Auxerre, de l'OM ou de Manchester United.

Ancien coéquipier de Didier Deschamps, Eric Cantona ne soutiendra pas, par conséquent, les Bleus de son ex-partenaire de jeu. "Que la France gagne, perde, rien à carrer! Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot! A la place, je me referai tous les épisodes de Colombo, ça fait longtemps que je les ai pas vus", lance "Eric The King".

Pour Eric Cantona, cette Coupe du monde au Qatar "est une grande mascarade". "Et faire gagner de l'argent à ceux qui ferment les yeux et se cachent derrière leur petit doigt en disant 'c'est pas de notre ressort on ne peut rien faire...' Etats, fédérations, diffuseurs, annonceurs etc etc. Si tu peux faire, il suffit juste de prendre une décision simple."