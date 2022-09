Angleterre: la statistique terrible pour Harry Maguire

En difficulté depuis plusieurs mois avec Manchester United et les Three Lions, Harry Maguire ne gagne plus lorsqu'il est titulaire. Vendredi encore contre l'Italie, sa sélection anglaise a été battue (1-0) alors qu'il était présent au coup d'envoi.

Réelle conséquence de son niveau sportif actuel ou simple concours de circonstances ? Harry Maguire a en tout cas perdu chacun des neuf derniers matchs (TCC), en club et sélection, lors desquels il était titulaire. Pire encore, son équipe a toujours gagné lorsqu'il s'est assis sur le banc au coup d'envoi.

Le défenseur anglais a disputé quatre matches en tant que titulaire cette saison (trois avec Manchester United et un avec l'Angleterre) pour quatre défaites. Sans lui dans le onze de départ, Manchester a aligné cinq victoires en cinq matches. Dans le lot, Arsenal et Liverpool notamment. Avec lui, les Red Devils ont encaissé sept buts en trois matchs, sans lui, simplement deux en cinq rencontres.

Une situation qui s'éternise

Il est peu de dire qu'Harry Maguire traverse une période compliquée. Accrochez-vous bien. Le roc d'1,94m pour près de 100kg n'a plus remporté le moindre match en tant que titulaire en compétition officielle depuis... le 16 avril dernier contre Norwich (victoire 3-2), soit presque six mois.

En ce qui concerne les clean-sheets, il n'en a plus réalisé en club en tant que titulaire depuis le 15 février contre Brighton (2-0) - en sélection, l'Angleterre a fait 0-0 contre l'Italie le 11 juin dernier.

Le défenseur le plus cher de l'histoire, acheté pour près de 90 millions d'euros à l'été 2019, traverse une période chaotique. Pourtant confirmé comme capitaine en début de saison, il a perdu sa place de titulaire à Manchester United. Il va rapidement devoir enchaîner les bonnes performances pour enrayer sa dynamique, lui qui concentre toutes les critiques depuis maintenant de longues semaines.