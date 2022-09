Manchester United: la mère du jeune garçon autiste exige une sanction contre Ronaldo, qui a brisé le téléphone de son fils

Accusé d'avoir cassé le téléphone d'un supporter lors de la défaite de Manchester United face à Everton en avril dernier, Cristiano Ronaldo a eu une "conduite inappropriée" selon la Fédération anglaise. La mère du jeune garçon espère que le Portugais sera "puni comme il se doit."

Cristiano Ronaldo n'en a pas encore fini après l'histoire du téléphone fracassé à la suite d'une défaite face à Everton, le 9 avril dernier. Plus de cinq mois après les faits, la Fédération anglaise est sorti du silence ce week-end. À travers un communiqué, l'institution accuse le Portugais de "conduite inappropriée" après avoir enfreint la règle "E3" de la FA. Si aucune sanction n'a encore été prononcée, le quintuple Ballon d'or, 37 ans, pourrait être suspendu pour un ou plusieurs matchs de Premier League.

La maman du jeune garçon furieuse

La réaction du Portugais avait provoqué la colère de la maman du jeune garçon qui filmait. Interrogée par le Mirror, elle espère que Cristiano Ronaldo sera "puni comme il se doit" après l'incident de Goodison Park. "Il ne peut pas continuer à s'en tirer comme ça. Son comportement est inacceptable." Ce n'est pas la première fois que cette dernière prend la parole.

Quelques jours après les faits, la mère de Jacob avait raconté le traumatisme vécu par son fils, attent d'autisme et de dyspraxie. "C'est un garçon autiste et il a été agressé par un joueur de football, c'est comme ça que je le vois en tant que maman. Il est vraiment bouleversé et cela l'a complètement découragé d'aller au match. C'est la première fois qu'il assiste à un match de football et voilà ce qu’il se passe".

Après son geste d’humeur contre le jeune Jacob, Cristiano Ronaldo avait présenté ses excuses sur son compte Instagram en rappelant qu’il n’était "jamais facile de réagir sous le coup de l’émotion dans les moments difficiles" mais qu’il devait "toujours être respectueux, patient et un exemple pour les plus jeunes". Pour prouver sa bonne foi, CR7 avait invité Jacob à Old Trafford "en signe de fair-play".