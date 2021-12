Premier League: la réaction hilare d'Henry sur l'étrange but encaissé par De Gea

Thierry Henry, également consultant pour Prime Video en Angleterre, s'est amusé du but lunaire encaissé par David De Gea lors du choc entre Manchester United et Arsenal. Pour l'ancien international français, le gardien espagnol des Red Devils a commis une erreur qu'il n'avait plus constaté depuis sa formation.

L'étrange ouverture du score concédée par Manchester United face à Arsenal a inspiré Thierry Henry. Lors de la renversante victoire 3-2 des Red Devils, jeudi, Emile Smith-Rowe a débloqué le match à la 13e minute alors que David De Gea s'était écroulé au sol après un contact au pied avec son coéquipier Fred. Malgré les protestations mancuniennes, ce but a bien été validé, car l'arbitre n'avait pas sifflé pour interrompre le jeu. Ce que l'ancien international français, consultant pour Amazon Prime Video en Angleterre, a trouvé normal.

"En fait, quand le ballon est entré, j'ai dit qu'il y avait but. L'arbitre Martin Atkinson n'avait pas sifflé avant. S'il y a un coup de sifflet avant, on peut discuter. La seule règle que je connais, c'est qu'il faut jouer jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Donc il y a but", a réagi Thierry Henry, avant de lancer une pique bien sentie à l'égard de David De Gea.

"Mon gardien était parti chercher un sandwich"

"La dernière fois que j'ai vu ça, j'avais 11 ans. Mon gardien était parti chercher un sandwich, et avait lâché sa cage. Il y avait eu 1-0 ensuite", a-t-il lâché, avant de s'esclaffer en présence de Patrice Evra, également consultant pour la télévision anglaise.

Après ce coup de pouce du destin pour Arsenal, Manchester United a su égaliser à 1-1 par l'intérmédiaire de Bruno Fernandes (44e) avant de profiter d'un doublé de Cristiano Ronaldo (52e, 70e), alors que Martin Odegaard avait marqué entre temps (54e).