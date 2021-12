Manchester United-Arsenal: le but lunaire encaissé par les Red Devils

Le match de la 14eme journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal a été marqué par l’ouverture du score des Gunners signée Smith-Rowe alors que De Gea était au sol...

Old Trafford aurait pu être rebaptisé le théâtre des hallucinations ce jeudi soir. Lors du choc entre Manchester United et Arsenal pour le compte de la 14eme journée de Premier League, les fans des Red Devils ont assisté à un but lunaire des Gunners.

On joue la 13eme minute lorsqu’après un 4eme corner en faveur des Gunners, le ballon repoussé par la défense de MU revient sur Emile Smith-Rowe. Positionné à l’extérieur de la surface, le Gunner reprend le ballon de volée. La reprise du pied gauche n’est pas puissante mais le ballon finit au fond des filets alors que De Gea se tord de douleur, allongé devant sa ligne de but (voir les captures d'écan ci-dessous). Mais que s'est-il passé ?

MU-Arsenal : le corner pour les Gunners © RMC Sport 1

MU-Arsenal : la semelle de Fred sur De Gea © RMC Sport 1

MU-Arsenal : De Gea au sol © RMC Sport 1

MU-Arsenal : la reprise de Smith Rowe © RMC Sport 1

MU-Arsenal : la ballon franchit la ligne de but © RMC Sport 1

MU-Arsenal : les Red Devils contestent le but d'Arsenal auprès de l'arbitre © RMC Sport 1

Une faute de... Fred

Sur le corner, Fred met une semelle involontaire sur la cheville droite du portier espagnol de Manchester United. Entre flottement et incompréhension, difficile d’y voir clair durant plusieurs minutes. Alors que l’arbitre attend le retour du VAR, De Gea se relève et ne s’attend pas à l’impensable. Car le but sera bel et bien validé. L’accrochage étant commis entre deux joueurs de la même équipe, le corps arbitral a jugé qu'il n'y avait pas de faute et que la reprise gagnante de Smith Rowe était donc valable. D'autant plus que l'arbitre n'avait pas sifflé avant que l'entrée du ballon dans le but. Les protestations des partenaires de Cristiano Ronaldo n'y changeront rien...