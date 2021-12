Premier League: Manchester United et Ronaldo se payent Arsenal

A l’issue d’une rencontre très animée à Old Trafford, Manchester United a battu Arsenal 3-2 jeudi lors de la 14eme journée de Premier League. Auteur d’un doublé, Cristiano Ronaldo a franchi la barre symbolique des 800 buts en carrière.

Manchester United repointe le bout de son nez. En pleine crise il y a quelques jours, MU a remporté un précieux succès ce jeudi en dominant Arsenal 3-2 à Old Trafford lors de la 14eme journée de Premier League. Grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, auteur de ses 800 et 801eme buts en carrière et à un premier but de Bruno Fernandes, les Red Devils ont battu des Gunners, pourtant en net regain de forme cette saison.

MU qui n’avait plus gagné en championnat depuis son succès à Totteham (0-3) grimpe de la 10eme à la 7eme place avant d’accueillir Crystal Palace dimanche. Les Red Devils reviennent à deux points de leur adversaire du soir (5eme).

Sous les yeux de David Beckham, les Red Devils sont cueillis à froid par un but improbable d’Emile Smith Rowe. A la réception d’un corner à l’extérieur de la surface de réparation, le Gunner envoie le ballon au fond des filets alors De Gea est au sol devant sa ligne (13e). Après plusieurs minutes de flottement, l’arbitre valide le but, l’auteur de la semelle sur le gardien espagnol étant un joueur de MU, en l’occurrence Fred.

Place à Ralf Rangnick

Bien qu’écœurés par cette décision, les joueurs de Manchester United réagissent juste avant la pause grâce à Bruno Fernandes (44e). Encore plus folle, la deuxième période voit Cristiano Ronaldo donner l’avantage à MU grâce à son 800eme but en carrière (52eme). Odegaard répond du tac au tac (55e) avant de commettre une faute sur Fred dans sa surface. Penalty et doublé pour CR7. Après avoir assuré l'intérim après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick peut laisser les clefs à Ralf Rangnick la conscience tranquille... Juste après le match, MU a officialisé le départ de son ex-joueur. L'Allemand va prendre sa succession.