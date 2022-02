Premier League: la superbe reprise de volée de Maupay avec Brighton

Brighton a facilement disposé de la lanterne rouge Watford ce samedi en Premier League, avec un succès 2-0. Neal Maupay s’est brillamment illustré en ouvrant le score avant la pause, avec une reprise de volée qui a fini au fond des filets.

Neal Maupay et Brighton, une affaire qui roule depuis maintenant trois ans et Watford en a fait les frais, dans ce week-end de Premier League. Peu avant la pause, le buteur a ouvert la voie aux siens avec la manière. À la réception d’un centre du latéral Tariq Lamptey, le Français est parfaitement placé pour reprendre le ballon grâce à une reprise de volée qui trouve les cages adverses.

L’occasion pour lui d’inscrire son huitième but de la saison en Premier League. Il faut dire que Maupay est un habitué des bijoux. Ce fut déjà le cas contre West Ham en décembre dernier, avec un superbe retourné acrobatique.

"Je suis satisfait"

Dans un entretien avec Canal+ il y a quelques mois, l’ancien joueur de Nice affichait sa satisfaction à la vue du début de saison prometteur des siens. Une dynamique qui continue pour Brighton avec une neuvième place. Avec six points retard sur Arsenal, l’espoir d’accroché une Coupe d’Europe pour l’an prochain n’est pas illusoire.

"Je suis satisfait avec mon début de saison, surtout après la saison compliquée de l’année dernière. Ça me donne de la confiance, de l’énergie et de la positivité. J’aimerais bien marquer à tous les matchs si je le pouvais. Je ne me fixe pas de limites." Au fur et à mesure des années, Maupay devient un buteur fiable en Premier League, un statut qui n’est pas donné à tout le monde.