Premier League: la très mauvaise opération d'Arsenal, qui chute à Newcastle et dit presque adieu à la Ligue des champions

Arsenal s’est incliné sur la pelouse de Newcastle, ce lundi, lors de l’avant-dernière journée de Premier League (2-0). Un résultat qui place les Gunners, 5es, dans une situation difficile pour une qualification en Ligue des champions. Il faudra désormais compter sur un faux pas de Tottenham dans le money time.

La défaite qui change tout. Et celle de trop, sûrement. Arsenal s’est tiré une balle dans le pied en s’inclinant sur le terrain de Newcastle, ce lundi, lors de l’avant-dernière journée de Premier League (2-0). Face à un adversaire qui leur réussit pourtant bien (sept victoires consécutives sans prendre de but avant cette confrontation), les Gunners ont livré une triste copie sur la pelouse de St James’ Park. Vêtus de leur maillot jaune, les joueurs de Mikel Arteta ont subi face aux Magpies, qui ont eu la maîtrise du ballon dans leur jardin.

Les partenaires d’Allan Saint-Maximin, très remuant sur son aile gauche, ont posé beaucoup de soucis à l'arrière-garde londonienne. Et ils ont fini par trouvé la faille sur un centre fort détourné dans ses propres filets par Ben White, peu avant l’heure de jeu (55e). Un coup du sort qui a récompensé la domination des hommes d’Eddie Howe, auteurs de 16 frappes (contre 11 pour Arsenal).

Tottenham sur la voie royale pour la C1

Jacob Murphy a même eu la balle du break, mais il a très mal négocié un contre en or en fin de rencontre. Callum Wilson n’a pas eu plus de réussite en tentant un lob magnifique, qui a rappelé le but magique de Thierry Henry contre Manchester United en 2000. C’est finalement Bruno Guimaraes qui a éteint le suspense en marquant à la 85e, au terme d’une action un peu confuse.

Après cette défaite, Arsenal reste 5e du classement, avec 2 points de retard sur le rival Tottenham. La Ligue des champions s’éloigne donc dangereusement. Il faudra désormais un petit miracle pour que les partenaires de Bukayo Saka accèdent à la C1 pour la première fois depuis 2016-2017. En plus de l’emporter contre Everton, les Londoniens devront espérer une défaite des Spurs sur la pelouse de la lanterne rouge Norwich, dimanche, lors de la dernière journée du championnat.

A noter que le résultat du soir permet à Chelsea de valider à distance sa place dans le top 4, et donc de jouer la C1 à l'automne.