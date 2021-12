Premier League: le beau geste de Tottenham pour soutenir les sans-abri

A l'occasion de son match contre Crystal Palace ce dimanche, Tottenham a apporté son soutien à la campagne #NoHomeKit de Shelter, qui veut réduire le nombre de sans-abri en Angleterre.

Tottenham au chevet des sans-abris. Lors de la réception de Crystal Palace ce dimanche (3-0), les Spurs ont profité du Boxing Day pour soutenir la campagne #NoHomeKit de Shelter, qui veut réduire le nombre de sans-abri en Angleterre. Afin de sensibiliser les familles et le public, l'organisation caritative et le club de Tottenham ont appelé les supporters présents au stade à échanger leur maillot domicile contre un maillot extérieur. Lors de l'échauffement, les joueurs des Spurs ont eux porté leur deuxième tunique portant l'inscription "No Home Kit".

25 ménages à la rue en 90 minutes

Le club a ensuite demandé à ses supporters présents au stade de se prendre en photo et de poster les images sur les réseaux sociaux, avant que certaines d'entre elles soient diffusées sur les écrans géants du Tottenham Hotspur Stadium. "Le lendemain de Noël est une occasion spéciale dans le calendrier du football où nous voyons de nombreuses familles se réunir pour soutenir leurs équipes dans tout le pays, a confié Daniel Levy, le président de Tottenham, dans un communiqué. Pourtant, il y a des milliers de personnes au Royaume-Uni qui ne pourront pas profiter des festivités et qui n'ont pas d'endroit où se réfugier. Il est essentiel que nous montrions notre soutien à la campagne #NoHomeKit pour sensibiliser le public au problème des sans-abri et nous sommes fiers de soutenir la campagne #NoHomeKit."

Juste avant Noël, le club londonien a livré des produits alimentaires donnés par Getir, l'un des partenaires des Spurs. Ces denrées ont ensuite été distribuées aux familles qui utilisent les services de Shelter. "En l'espace d'un seul match de football de 90 minutes, 25 ménages deviendront sans abri, dont beaucoup de familles avec enfants. En abandonnant les couleurs de leur équipe ce lendemain de Noël, les fans nous aideront à trouver des logements sûrs et sécurisés pour les personnes dont la vie est en danger" a de son côté expliqué Osama Bhutta, le directeur des campagnes chez Shelter. La journée aura donc été parfaite pour les Spurs, tant sur le terrain qu'en dehors.