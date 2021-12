League Cup: des affrontements entre supporters de Tottenham et West Ham

Vainqueur de West Ham mercredi (2-1), se qualifiant pour les demi-finales de la League Cup anglaise, Tottenham a été confronté à des scènes de violence avant la rencontre. Des bagarres ont éclaté à proximité du stade, obligeant l'intervention des forces de l'ordre, qui escortaient déjà les fans des Hammers.

Le derby londonien entre Tottenham et West Ham (2-1) ce mercredi, pour un quart de finale de League Cup, a été le théâtre de nouveaux affrontements entre supporters. Avant le début de la rencontre, les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir pour séparer les bandes rivales. Pourtant, les autorités escortaient initialement les fans des Hammers, alors que le match s'annonçait tendu.

Déjà des débordements en octobre dernier

Une heure avant le coup d'envoi, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état de la violence entre les supporters des deux équipes. Des combats avaient déjà éclaté en octobre dernier, lors d'un match de Premier League où West Ham recevait son rival londonien. Des supporters de Tottehnam étaient parvenus à l'époque à enfoncer une porte, provoquant des scènes de violence ensuite.

Cette fois, les incidents se sont déroulés sur High Road, à proximité du Tottenham Hotspur Stadium. Un supporter est apparu comme assommé mais selon la presse locale, il a rapidement retrouvé ses esprits. Un autre s'est retrouvé le visage en sang. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des matraques pour séparer les supporters des deux équipes.

Ces dernières années, ces affrontements entre supporters de Tottenham et West Ham ont été assez réguliers. Sur le terrain, alors que le coup d'envoi n'a pas été retardé, Tottenham a obtenu sa qualification pour les demi-finales grâce à des buts de Steven Bergwijn et Lucas Moura (2-1). Une enquête pourrait suivre désormais du côté des instances anglaises du foot, tandis que la police étudiera les vidéos en ligne et les siennes, pour identifier les coupables.