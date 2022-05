Messi devant LeBron James et CR7... les sportifs les mieux payés au monde selon le classement Forbes

Lionel Messi occupe la première place du classement Forbes des sportifs les mieux payés au monde, publié ce jeudi. L’attaquant du PSG devance LeBron James et Cristiano Ronaldo, dans un top 10 dominé par le foot et le basket.

Le sportif le mieux payé du monde, selon Forbes, évolue en Ligue 1. Ce jeudi, le magazine américain a publié son traditionnel classement des athlètes qui ont touché le plus d’argent au cours des douze derniers mois. Avec des revenus totaux bruts estimés à 130 millions de dollars, Lionel Messi occupe la première place, devant le basketteur LeBron James et l’éternel rival de La Pulga, Cristiano Ronaldo.

Dans le détail, l’attaquant du PSG, arrivé dans la capitale en grandes pompes à l’été 2021, totalise 75 millions de dollars de gains "sur le terrain" (salaires et primes gagnés entre le 1er mai 2021 et le 1er mai 2022) et 55 millions "hors terrain". Derrière, LeBron James, la superstar des Los Angeles Lakers, n’est pas très loin, avec des revenus bruts estimés à 121 millions de dollars, bien que ses gains "hors terrain" (80 millions de dollars) soient supérieurs à ceux de Messi. Avec 115 millions de dollars, Cristiano Ronaldo complète le podium. Neymar, autre joueur du PSG, est 4e (95 millions de dollars en tout).

McGregor, N°1 en 2021, hors du top 10

Le top 10 est, en tout, composé de trois footballeurs (Messi, Ronaldo, Neymar), quatre basketteurs (James, Curry, Durant, Antetokounmpo), un tennisman (Federer), un boxeur (Alvarez) et un joueur du foot US (Brady). Leader de ce classement l’an passé après avoir revendu les parts de sa marque de Whisky, Conor McGregor ne figure même plus dans le top 10.

Le classement Forbes des athlètes les mieux payés au monde (revenus bruts sur les 12 derniers mois)

Lionel Messi, 130 millions de dollars LeBron James, 121 millions de dollars Cristiano Ronaldo, 115 millions de dollars Neymar, 95 millions de dollars Stephen Curry, 92,8 millions de dollars Kevin Durant, 92, 1 millions de dollars Roger Federer, 90,7 millions de dollars Canelo Alvarez, 90 millions de dollars Tom Brady, 83,9 millions de dollars Giannis Antetokounmpo, 80,9 millions de dollars