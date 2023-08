Premier League: le bus d'Aston Villa visé par un jet de brique

Quelques minutes après leur victoire sur la pelouse de Burnley (1-3), les joueurs d'Aston Villa ont vu leur bus être caillassé par une brique lancée par des hooligans, qui a heurté le pare-brise du véhicule. Heureusement, personne n'a été blessé.

Un drame a été évité de peu ce dimanche. Alors que les joueurs d'Aston Villa effectuaient le trajet du retour après leur nette victoire sur la pelouse de Burnley (1-3), leur bus a été attaqué... par un jet de brique à seulement trois kilomètres de Turf Moor, l'enceinte des Clarets. La police du Lancashire a lancé un appel à témoins pour tenter de faire la lumière sur ce qu'il s'est produit dimanche en fin d'après-midi. Le bus a subi quelques dégâts puisque la brique a heurté le pare-brise du véhicule, mais aucun blessé n'est à déplorer.

"Nous ne pouvons pas dire à ce stade s'il s'agissait d'une attaque ciblée, mais des enquêtes sont en cours, a indiqué le commissaire Melita Worswick. Cet incident s'est produit alors qu'un grand nombre de véhicules quittaient la zone après le match de football entre Burnley et Aston Villa. C'est une chance que la brique n'ait pas causé plus de dégâts ou n'ait pas fait de blessés graves, voire de morts."

Burnley condamne cet acte

Dans la foulée, Burnley a publié un communiqué et s'est dit "attristé et consterné" d'apprendre l'attaque du bus d'Aston Villa. "Nous sommes soulagés d'apprendre que personne n'a été blessé lors de l'incident. Nous condamnons fermement ce comportement et soutiendrons la police du Lancashire dans ses efforts pour retrouver le responsable."

Sur le terrain, les Clarets ont subi la supériorité et la domination des hommes d'Unai Emery, vainqueurs par KO. Matty Cash s'est offert un doublé, alors que Moussa Diaby a inscrit son deuxième but en Premier League pour sceller le deuxième succès de la saison des Villans.