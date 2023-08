Mercato: Genesio confirme le probable départ de Doku, annoncé en Premier League

Après le nul du Stade Rennais sur la pelouse du RC Lens, ce dimanche, lors de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1), Bruno Genesio a fait l’éloge de Jérémy Doku, entré en seconde période. En confirmant que l’ailier belge, annoncé proche de Manchester City et dans le viseur de West Ham, était sur le départ.

Jérémy Doku a peut-être disputé son dernier match avec le Stade Rennais. L’ailier belge est entré en jeu durant le nul à Lens, ce dimanche, lors de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1). Lancé à l’heure de jeu, le dynamiteur de 21 ans a remplacé Ludovic Blas et il a amené de la percussion sur la pelouse de Bollaert. Une prestation appréciée par Bruno Genesio, qui se prépare à perdre l’espoir des Diables Rouges (14 sélections, 2 buts), annoncé proche de Manchester City et dans le viseur de West Ham.

"Je trouve qu'il a beaucoup progressé sur la fin de la saison dernière et ce début de saison, a confié le coach rennais sur Prime Vidéo. Il lui manque encore cette lucidité devant le but mais il est encore tout jeune, on oublie qu'il n'a que 21 ans. Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès dans son jeu combiné, dans son jeu avec les autres. Il a un point très fort, quasi unique en Europe, en un contre un et en explosivité. Il montre aussi qu'il est aujourd'hui capable de lire les situations et de jouer beaucoup plus avec ses partenaires."

"A vous d’en tirer les conclusions"

"Il a une belle occasion, avec un peu plus de lucidité, s'il la pique... il peut aussi la donner à Kalimuendo, a poursuivi Genesio. Mais il va continuer à progresser. Où ça? (sourire) S'il n'a pas débuté aujourd'hui c'est que... voilà. On verra. Parce qu'il avait été un des meilleurs joueurs du match la semaine dernière, à vous d'en tirer les conclusions. Rien n'est fait."

Recruté en 2020 à Anderlecht (26 millions d’euros), Jérémy Doku a disputé 92 matchs avec le Stade Rennais, pour 12 buts et 10 passes décisives (toutes compétitions confondues). Avec une montée en puissance régulièrement freinée par des blessures. La semaine passée, il a marqué lors du carton face à Metz, en ouverture du championnat (5-1). Avant de communier avec le public du Roazhon Park. Sur un air d’adieu…