"Le joueur est en train de bouffer l'homme": les mots forts de Varane pour justifier sa retraite internationale

Au lendemain de l'annonce officielle de sa retraite internationale, Raphaël Varane justifie son choix d'arrêter les Bleus. Le défenseur de 29 ans, qui joue à Manchester United, se dit très fatigué par la multiplication des matchs.

Raphaël Varane a donné une interview à Canal+ concernant l'annonce de sa retraite internationale, tombée à la surprise générale jeudi. Dans un extrait de ce qui sera diffusé dimanche, le défenseur de Manchester United se dit essoré par l'enchaînement des matchs.

"J'ai tout donné, physiquement et psychologiquement. Mais le très haut niveau, c'est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais, raconte le joueur de 29 ans. On a des calendriers surchargés, on joue non stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme."

