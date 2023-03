"Ils vont devoir faire énormément de sacrifices": Varane inquiet pour la santé des jeunes joueurs avec l'enchaînement des matchs

Dans un entretien accordé à GQ, le champion du monde 2018 et désormais néo-retraité international Raphaël Varane revient sur les calendriers surchargés auxquels doivent faire face les joueurs. Le défenseur de 29 ans exprime même son inquiétude envers les jeunes qui, selon lui, pourraient avoir des carrières plus courtes en raison des blessures contractées en raison de la succession des rencontres.

Présent vendredi soir dans les tribunes du stade de France pour assister à la démonstration des Bleus face aux Pays-Bas (4-0) lors du premier match des éliminatoires de l'Euro 2024, Raphaël Varane n'a sans doute pas boudé son plaisir. En compagnie d'Hugo Lloris, Steve Mandanda ou Blaise Matuidi, le néo-retraité international a assisté à la large victoire de la France et tourné pour de bon la page de sa carrière tricolore.

"Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est tout simplement au-dessus des limites"

Début février, un mois et demi après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, le défenseur de 29 ans avait en effet annoncé son choix d'arrêter l'équipe de France. Une décision justifiée par une "fatigue psychologique et physique" née de l'enchaînement des matchs, qui lui faisait dire que "le joueur était en train de bouffer l'homme".

Dans un entretien publié vendredi sur GQ, en amont du match des Bleus, le champion du monde 2018 est revenu plus en détails sur ses paroles. En prenant les exemples du nouveau format de la prochaine Ligue des champions, du Mondial 2026 avec un passage à 48 sélections (contre 32 actuellement) ou de la Ligue des nations, le joueur de Manchester United critique le surmenage imposé aux footballeurs de haut niveau. "Le calendrier est déjà plus que plein, les joueurs sont en surrégime et ça va être encore pire... J’ai peur qu’on assiste à des carrières beaucoup plus courtes et que les joueurs doivent renoncer à l’équipe de France très tôt parce que physiquement ou mentalement ce qu’on demande aujourd’hui, c’est tout simplement au-dessus des limites."

"Les jeunes qui commencent en équipe de France vont devoir faire énormément de sacrifices s'ils veulent rester au top pendant 10 ans"

Comme le souligne l'article, un rapport de la Fifpro, le syndicat des joueurs, publié en 2021 attestait de cette recrudescence des rencontres qui conduisaient ceux-ci à disputer deux tiers de leurs matchs sur une saison sans avoir un temps de récupération suffisant. "Tous les internationaux qui jouent la coupe d'Europe et n'arrêtent jamais traversent des périodes de méforme de plusieurs mois ou se blessent. Les jeunes qui commencent en équipe de France, ceux qui ont joué la Coupe du monde, vont devoir faire énormément de sacrifices s'ils veulent rester au top pendant 10 ans. Et si c'est plus dur que ce que j'ai connu..."

Les mots de l'ancien taulier ont, l'assure-t-il, "résonné" chez certains joueurs. Pas sûr toutefois que cela soit le cas du côté de la Fifa ou de l'Uefa, qui ne semblent pas vraiment décidés à faire marche arrière dans leur volonté d'élargir leurs compétitions - et donc de multiplier les matchs...