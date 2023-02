Premier League: le CSC d'Emiliano Martinez, qui offre une victoire inespérée à Arsenal contre Aston Villa

Arsenal s'est imposé dans la douleur sur la pelouse d'Aston Villa ce samedi (4-2). Menés au score à deux reprises, les Gunners ont finalement fait la différence dans le temps additionnel avec un CSC d'Emiliano Martinez. Ils sont de nouveau en tête de la Premier League.

Arsenal a enfin mis un terme à une série catastrophique de quatre matchs sans victoire, mais il a fallu un gros coup de pouce dans le temps additionnel pour venir à bout d'Aston Villa (4-2), samedi après-midi. Menés deux fois au score, les Gunners ont recollé à deux reprises avant un but contre son camp du gardien argentin Emiliano Martinez sur une frappe de Jorginho à la 94e minute.

En première période avant ça, Bukayo Saka avait répondu d'une belle volée à l'ouverture du score d'Ollie Watkins, l'homme en forme d'Unai Emery. Philippe Coutinho avait ensuite remis Aston Villa devant au tableau d'affichage au terme d'une action collective impressionnante. La mauvaise série semblait sur le point de se poursuivre pour les Gunners, qui n'avaient plus gagné depuis le 22 janvier toutes compétitions confondues.

Arsenal a eu peur, mais Arsenal reprend la tête

Mais à l'heure de jeu, après une belle combinaison sur corner, Oleksandr Zinchenko a égalisé et redonné espoir aux joueurs de Mikel Arteta. Martin Odegaard a manqué une balle de match un quart d'heure plus tard, Leon Bailey a touché la barre, Aaron Ramsdale a été décisif et la chance d'Arsenal semblait passée. Jusqu'au temps additionnel qui a tout fait basculer.

Depuis l'extérieur de la surface, Jorginho a déclenché une frappe qui est allée heurter la barre, puis la tête de Martinez, qui avait plongé, avant de rentrer dans le but. Arsenal a même ajouté un 4e but quelques minutes plus tard, grâce à Gabriel Martinelli sur contre-attaque après un dernier corner pour Aston Villa où Martinez était monté. Après un mois de déceptions, les Gunners ont retrouvé le chemin du succès et repris provisoirement la tête de la Premier League, en attendant le match de Manchester City. Tout va beaucoup mieux.