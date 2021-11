Premier League: le nouveau festival de Liverpool, qui atteint un record face à Southampton

Une nouvelle fois impressionnants, les Reds ont étrillé Southampton (4-0), permettant à Liverpool de revenir provisoirement à un point seulement de Chelsea, le leader de Premier League, au classement.

Et un carton, un de plus, à mettre au profit des hommes de Jürgen Klopp. Liverpool a atomisé Southampton (4-0) de la même façon qu’il avait pulvérisé Arsenal, et sur un score identique, lors de la précédente journée, en Premier League. Implacables en Ligue des champions, avec cinq succès en autant de rencontres dans leur groupe, les Reds continuent d’impressionner, maintenant un certaine qualité dans le spectacle produit, aussi bien sur la scène européenne que dans la compétition domestique.

Le large succès des Reds a commencé à se dessiner en première période, avec le doublé du virevoltant Diogo Jota, inscrit en une demi-heure. Thiago Alcantara a triplé la mise avant la pause, de loin, donnant une autre ampleur à la démonstration des Reds face à des Saints clairement dépassés sur le plan défensif. Passeur décisif sur le but de Jota après un festival sur le côté droit, Mohamed Salah est désormais impliqué sur 25 buts de son équipe cette saison, toutes compétitions confondues, avec 17 buts et 8 passes décisives. Monstrueux.

Une menace protéiforme

Et pour mieux mesurer à quel point il évolue sur une autre planète actuellement, le statisticien Opta a calculé qu’il a été impliqué dans 150 buts en Premier League lors des 171 matches qu’il a disputés dans la compétition (108 buts, 42 passes décisives). What else ? Seuls Alan Shearer et Thierry Henry ont fait mieux que l’Egyptien. Légende. Salah évolue comme un poisson dans l’eau au sein de cette équipe de Liverpool, qui n’a jamais marqué autant de buts à ce stade de la saison, avec 39 réalisations en 13 journées.

Irrésistible, Liverpool a offert un condensé de ce qu’il sait faire de mieux, sans jamais relâcher la pression, pour concasser une trop faible équipe de Southampton, incapable de répondre à ce savant mélange de vitesse et de virtuosité technique. Le quatrième but de Virgil Van Dijk est en plus venu confirmer que cette équipe de Liverpool est capable de marquer dans toutes les configurations. Liverpool se hisse provisoirement à la deuxième place de Premier League, à un point de Chelsea, leader.