Premier League: Arsenal se relance face à Newcastle après sa grosse défaite à Liverpool

Pour le début de cette treizième journée de Premier League, Arsenal a rebondi en dominant Newcastle ce samedi (2-0). Ce sont les jeunes Saka et Martinelli qui ont permis aux Gunners de se rassurer après la lourde défaite du week-end dernier face à Liverpool (4-0)

Désireux de se relancer après avoir concédé une grosse défaite face à Liverpool (4-0) le week-end dernier, Arsenal était opposé ce samedi au dernier du classement, Newcastle. Dès le début de la rencontre, les Gunners dictent le ton de cette rencontre, en ne tardant pas à remporter la bataille du milieu de terrain. Mais les locaux ont tendance à être peu précis lorsqu’il faut aller vers l’avant, à l’image de quelques contrôles manqués par Martin Odegaard en première période.

Si le bloc de Newcastle se montre assez solide dans le quart d’heure de jeu, les hommes de Mikel Arteta se procurent quelques occasions. Comme cette longue passe depuis l’entrejeu de la part de Sambi Lokonga que Bukayo Saka arrive à reprendre du bout des crampons, mais sa tentative passe à côté du cadre.

La défense du club londonien est rarement mise à contribution, à la faveur d’un Saint-Maximin assez discret. Sur une des rares occasions des Magpies, Aaron Ramsdale va encore briller avec une lourde frappe de Jonjo Shelvey qu’il réussira à détourner sur sa barre transversale à la 29e minute.

Avant la pause, Pierre-Emerick Aubameyang va représenter le manque de précision de son équipe en frappant sur le poteau alors qu’il était à bout portant des cages des Toons et que le gardien adverse était battu.

Les Gunners accélèrent avec Saka et Martinelli

Au retour des vestiaires, c’est un Arsenal déterminé et plus précis qui revient sur le terrain. Saka va incarner ce regain d’énergie, en mettant à rude épreuve la défense des visiteurs. L’attaquant anglais va même délivrer son équipe à la 55e après une belle action entre Emile Smith-Rowe et Nuno Tavares.

Malheureusement pour les Londoniens, le joueur de 20 ans est contraint de sortir sur blessure quelques minutes plus tard. Son remplaçant Gabriel Martinelli ne tardera pas à s’illustrer sur un de ses premiers ballons, en inscrivant le but du break après un excellent centre de Takehiro Tomiyasu à la 66e minute.

Avec ce succès, Arsenal maintient sa cinquième place et confirme ses bonnes dispositions aperçues depuis quelques semaines. Tandis que les Magpies restent à la dernière place du classement avec seulement six points.