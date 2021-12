Premier League: le programme complet du Boxing Day sur RMC Sport

Malgré trois reports liés au Covid, le traditionnel Boxing Day est maintenu ce dimanche 26 décembre. Plusieurs belles affiches sont au programme, avec notamment Manchester City-Leicester et Aston Villa-Chelsea. Les six matchs du jour seront à suivre en direct sur RMC Sport 1.

Il en fallait plus pour déboulonner le Boxing Day et priver les amateurs de football anglais de leur traditionnel rendez-vous de fin d’année. Alors que le Covid continue de frapper l’Angleterre et a déjà bousculé le programme avec trois matchs reportés, six matchs seront au rendez-vous de ce lendemain de Noël, dans le cadre de la 19e journée de Premier League.

>> abonnez-vous à RMC Sport pour suivre en intégralité le Boxing Day

Un choc Leicester-Manchester City pour plat principal

Dès 13h, RMC Sport 1 prendra l’antenne pour une journée spéciale avec un avant-match copieux en guise d’apéritif. Quatre rencontres seront ensuite à suivre en multiplex à partir de 16h. Et il y aura du lourd, puisqu’Arsenal, West Ham et Tottenham seront en lice, en plus du choc entre Manchester City et Leicester. Une autre très belle affiche, entre Aston Villa et Chelsea, sera à suivre dans la foulée (18h30). Une rencontre à laquelle l’entraîneur des Villans Steven Gerrard ne pourra pas participer, après avoir testé positif au Covid.

Un duel entre deux équipes ambitieuses du milieu de tableau, Brigthon et Brentford, fera office de dessert à 21h. Alors que Liverpool et Everton, entre autres, devront patienter encore pour jouer, Manchester United sera attendu lundi soir pour affronter Newcastle à St James’ Park. Mais avant, c’est donc un dimanche gourmand de Premier League qui attend des fans de football, encore en pleine digestion.

Le programme du Boxing Day du dimanche 26 décembre:

16H00:

Norwich-Arsenal

Manchester City-Leicester

West Ham-Southampton

Tottenham-Crystal Palace

18H30:

Aston Villa-Chelsea

21H00:

Brighton-Brentford

Reportés:

Wolverhampton-Watford

Liverpool-Leeds

Burnley-Everton