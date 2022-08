Le drôle d'appel du pied de Saint-Maximin à Deschamps après sa grosse prestation contre Manchester City

Dans un message posté sur son compte Twitter, rapidement effacé, Allan Saint-Maximin a lancé un message à destination de Didier Deschamps. L'ailier de Newcastle compte bien être convoqué à terme par le sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien joueur de Nice a réalisé dimanche; face à Manchester City (3-3), une performance saluée.

Les places sont chères en vue de la Coupe du monde au Qatar. Ce dimanche, Allan Saint-Maximin a été étincelant lors de la rencontre de la troisième journée de Premier League entre Newcastle et Manchester City (3-3). Après la partie, le joueur des Magpies a montré son envie de rejoindre l'équipe de France, lui qui est passé par les diverses sélections chez les jeunes sans jamais être convoqué en A.

"J'espère que Didier Deschamps avait des codes Canal", a lancé Saint-Maximin sur son compte Twitter, avant de supprimer le message. Et de s'expliquer: "Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très très haut niveau et que ça demande beaucoup de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque! Mais ce qui est sûr, c’est que je suis déterminé à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour."

La légende Shearer complimente Saint-Maximin pour son match

Face à l'équipe de Pep Guardiola, Newcastle a mené 3-1, avec deux passes décisives de Saint-Maximin à la clé. "Je vis ma meilleure vie ici", a aussi commenté l'ailier gauche de 25 ans, qui a fait souffrir Kyle Walker. "Allan Saint-Maximin a mis Kyle Walker à rude épreuve. Le latéral anglais avait les chaussettes à l'envers à la fin du match, a jugé Alan Shearer, l'ancien buteur de Newcastle. Je ne me souviens pas qu'un joueur l'ait dépassé autant de fois en un match. Il n'y a aucun doute que Saint-Maximin a les capacités. Quand il est en forme, il est très difficile à arrêter."

La saison dernière, Allan Saint-Maximin avait participé à 37 rencontres toutes compétitions confondues, pour cinq buts et cinq passes décisives. Après un début de saison difficile, Newcastle s'était finalement classé 11e du championnat anglais, dans la foulée du rachat en cours de route par l'immense Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Saint-Maximin est resté depuis un pion important de l'équipe dirigée par Eddie Howe.