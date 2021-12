Premier League: Leicester-Norwich reporté, le programme du Nouvel An amputé

Une nouvelle rencontre de Premier League vient d'être reportée à cause du Covid-19, ce jeudi: celle entre Leicester et Norwich, prévue ce 1er janvier.

En Premier League, l’hécatombe se poursuit. Ce jeudi, une nouvelle rencontre du championnat a été reportée, sur décision des instances anglaises : Leicester-Norwich, qui devait se tenir le 1er janvier. La recrudescence de cas de Covid-19, notamment dans les rangs du club visiteur, a motivé cette décision. C’est le premier match de la 21e journée à être reporté, le 17e depuis l’arrivée du variant Omicron outre-Manche.

"Le comité directeur de la Premier League a confirmé sa décision, après sa réunion du 30 décembre. La rencontre, prévue ce samedi, doit maintenant être organisée à un autre date, après que le club de Norwich ait confirmé qu’il n’avait pas assez de joueurs dans son équipe première pour disputer le match. La Premier League essaie d’offrir la plus grande transparence possible, mais malheureusement certains reports doivent être décidés au dernier moment, puisque la sécurité prime", a expliqué Leicester dans un communiqué publié sur son site officiel.

Troisième report pour Leicester

Comme beaucoup d’autres clubs du championnat, les Canaries ont vu les cas de Covid-19 se multiplier ces derniers jours. Ils avaient déjà vu un de leurs matchs de Premier League face à West Ham être reporté, un peu plus tôt dans le mois de décembre. Pour Leicester, ce nouveau report représente encore plus un casse-tête: les Foxes, particulièrement frappés par la pandémie, ont déjà deux matchs de retard, après l’annulation de leurs rencontres à Tottenham et Everton.

Plus tôt dans la journée, Brendan Rodgers, l’entraineur de Leicester, s’était agacé devant le maintien de certaines rencontres au calendrier, alors que les tests positifs au Covid-19 se multiplient dans les clubs de Premier League. "Nous avons eu plusieurs réunions, mais le football ne semble pas entrer en ligne de compte, avait-il expliqué. Il s'agit plutôt de jouer aux matches et de l'impact que cela a sur le plan financier [...] J'espère que cela sera pris en considération en janvier lorsque les joueurs seront plus sollicités."