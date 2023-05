Premier League: les conversations avec le VAR devraient être diffusées aux supporters la saison prochaine

Le Daily Mail rapporte que des discussions sont en cours entre le PGMOL - l'organe régissant l'arbitrage des matchs en Angleterre - et les clubs afin que les conversations avec le VAR puissent être entendues par les supporters. Cela s'inscrit dans un souci de transparence après quelques polémiques cette saison.

Alors que la sonorisation des arbitres de Ligue 1 a été expérimentée, la Premier League pourrait elle aussi faire un premier pas vers plus de transparence. Cela serait en tout cas le souhait d'Howard Webb, le patron du PGMOL - l'organe régissant l'arbitrage des matchs en Angleterre - depuis décembre dernier.

Des conversations entre les arbitres et le VAR rendues publiques après les matchs?

Selon le Daily Mail, des discussions seraient en cours entre cet organisme et les clubs de l'élite afin de permettre aux supporters d'écouter les conversations entre les arbitres sur le terrain et ceux du VAR après les matchs. L'idée serait de démystifier certaines prises de décision et expliquer davantage comment celles-ci peuvent être prises, en même temps que cela doit permettre aux fans d'avoir une autre image sur les officiels.

Au niveau de la législation, l'Ifab - qui édicte les lois du jeu - estime qu'il n'y aurait a priori aucun problème à ce que ces enregistrements soient rendus publics tant qu'ils sont publiés après les rencontres (et non en direct). Il y a quelques jours, la même organisation avait refusé la demande de la France de sonoriser en direct les arbitres la saison prochaine en Ligue 1 et durant la finale de la Coupe de France.

L'accueil du corps arbitral et des clubs serait tout aussi positif, rapporte le quotidien britannique. Néanmoins, certains s'inquiètent que cette avancée n'ouvre la boîte de Pandore, dans le sens où certains managers pourraient vouloir entendre l'audio de précédents appels litigieux ayant eu lieu cette saison. Le Daily Mail rapporte toutefois qu'il est peu probable qu'un accord soit conclu entre les différentes parties avant le début du prochain exercice, en 2023-2024.