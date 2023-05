Rome: Mourinho s’est équipé d’un micro pour parler au "pire arbitre" de sa carrière

José Mourinho s’est emporté contre l’arbitre du match Monza-Roma (1-1) mercredi, "le pire" qu’il a croisé dans sa carrière. Il assure s’être même équipé d’un micro pour aller le saluer à l’issue de la rencontre.

Nouvelle colère pour José Mourinho. L’entraîneur de l’AS Rome s’est emporté contre l’arbitre Daniele Chiffi après le match nul de son équipe sur le terrain de Monza (1-1), mercredi. S’il n’a aucune décision à vraiment lui reprocher, le Portugais fulmine contre son comportement et le qualifie de "pire arbitre" croisé dans le football.

"Il rentre chez lui frustré parce qu'il ne m’a pas donné de rouge"

"Ce résultat correspond au pire arbitre que j'ai eu dans ma carrière et j'en ai eu beaucoup de mauvais, a lancé Mourinho. Je pense que l'arbitre n'a pas eu beaucoup d'influence sur le résultat, mais c'est dur de jouer avec lui: techniquement horrible, d'un point de vue humain il n'est pas empathique, il ne noue des relations avec personne, il donne un rouge à un joueur qui dérape parce qu'il est fatigué à la dernière minute (Zeki Celik, ndlr). Il devait donner un rouge, il rentre chez lui frustré parce qu'il ne m’a pas donné pas de rouge parce que je ne lui en ai pas donné l'occasion."

"C'est un peu une limite pour cette équipe: on n'a pas la force qu'ont les autres clubs pour dire 'on ne veut pas de cet arbitre'. J'ai arrêté d'entraîner à vingt ou trente minutes de la fin parce que je savais qu’il m'aurait expulsé sinon."

"Je pense que la Roma doit grandir à ce niveau, insiste Mourinho. Ils n'ont pas la capacité de dire ‘je ne veux pas de cet arbitre’. Je voulais être avec les garçons sur le terrain samedi, jouer contre une super équipe comme l'Inter mais je risquais l'expulsion. J'avoue que je suis allé sur le terrain avec un micro: je me suis protégé. Cependant, je me suis tu, même si j'avais une énorme envie de le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que je dois être avec mes garçons samedi. Peut-être que mon club ne sera pas content de moi mais c'est un risque que je prends: en tant que club, nous n'avons pas la force et parfois il me semble qu'il n'a même pas le désir d'avoir de la force. Je le dis sans problème. S'il vous plaît, M. Rocchi, ça suffit. J'en veux un autre, ça suffit."