Premier League: le chef de l'arbitrage invite les anciens joueurs à devenir arbitres

Nouveau responsable de l'arbitrage en Premier League, l'ancien arbitre international Howard Webb a au cours d'une intervention publique invité les anciens joueurs de football à devenir arbitres professionnels après leur carrière de joueur.

Howard Webb veut faire bouger les lignes. Fraîchement nommé à la tête du PGMOL (commission de l'arbitrage en Premier League), l'ancien arbitre britannique de renom veut du changement. Ce jeudi, il avait transmis un rapport à ESPN qui faisait état des six erreurs de VAR depuis le début de la saison en les détaillant. Ce vendredi, Il a invité les anciens joueurs à devenir arbitres.

Webb souhaite améliorer le niveau global de l'arbitrage en augmentant la complémentarité entre les arbitres. Il considère les anciens footballeurs professionnels comme de futurs bons arbitres, qu'ils connaissent le football parfaitement et comprennent l'attitude des joueurs qu'ils ont eux-mêmes été. Il admet toutefois qu'il est difficile de convaincre les anciens joueurs de devenir arbitres.

"Nous devons voir comment nous pouvons attirer d'autres personnes, a-t-il déclaré au cours d'une intervention, dans des propos relayés par The Guardian. Nous avons toujours eu du mal à impliquer d'anciens joueurs, mais je suis sûr que certains voudront être au coeur de ce projet."

"Un excellent moyen de rester en forme", selon Webb

Pour essayer de convaincre les anciens joueurs à endosser un nouveau costume, l'ancien arbitre de 51 ans a énuméré un certain nombre d'arguments, physiques mais aussi psychologiques.

"Il y a des hauts et des bas, il y a des points négatifs mais ils sont massivement compensés par les points positifs. L'arbitrage est une merveilleuse façon de donner en retour si vous êtes à un stade de votre vie où cela vous plairait. C'est un excellent moyen de rester en forme ou de gagner en forme, développe t-il. C'est aussi un moyen de développer des compétences. Si vous êtes une personne plus jeune qui développe encore sa personnalité, c'est une merveilleuse façon de devenir plus confiant et de le faire tout le temps en sachant qu'il y a une possibilité de carrière sur le terrain."

Immédiatement après sa carrière d'arbitre en 2014, Howard Webb était devenu directeur technique de l'association des arbitres de la fédération anglaise de football, avec une réelle volonté de faire grandir l'arbitrage. Aujourd'hui, son rôle de chef de la commission d'arbitrage lui offre une marge de manoeuvre encore plus large.