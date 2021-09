Premier League: Liverpool dévoile un troisième maillot en mémoire aux victimes d’Hillsborough

Liverpool a dévoilé son troisième maillot, qui sera notamment utilisé en Ligue des champions cette saison. Une tunique qui rend hommage aux supporters mais aussi aux victimes de la catastrophe d'Hillsborough.

Cette saison, Liverpool jouera en rouge à Anfiled, en blanc à l’extérieur et donc en jaune lors de certains matchs. Les Reds, porteront une tunique jaune lors de certains matchs comme la Ligue des Champions. Dans un communiqué, le club explique que cette couleur a déjà été utilisée et plaît aux supporters.

"Le maillot jaune audacieux poursuit la relation historique du club avec la couleur qui a été utilisée à une poignée d'occasions à partir du milieu des années 1950 et s'est avérée si populaire qu'à la fin des années 1970, elle a rapidement fait partie de la palette de couleurs de rechange régulières du club", explique Liverpool dans un communiqué.

Ce maillot contient des bords à damiers, rouge et jaune, sur le col et les manches. Liverpool explique s’être inspiré de la passion des supporters: "La bordure à damiers rouge et jaune sur le col s'inspire de la passion et de l'énergie du Kop et des drapeaux à damiers qui ont illuminé pour la première fois la partie du stade réservée aux Reds lors de la finale de la Coupe d'Europe 1977. Les fines rayures soulignent le lien étroit entre le club et sa communauté."

Un hommage aux victimes d’Hillsborough

Dans le dos, on peut retrouver l’emblème 96 entouré de flammes en mémoire de toutes les victimes d la tragédie d'Hillsborough. "L'emblème 96 entouré de flammes éternelles trône fièrement en mémoire des enfants, femmes et hommes qui ont perdu la vie à Hillsborough. À partir de la saison 2022-23, l'emblème 96 deviendra 97 en hommage à Andrew Devine, la 97e personne tuée illégalement à la suite de la catastrophe de Hillsborough", précise le club.



La trêve internationale arrive à son terme et Liverpool se déplace dimanche à 17h30 sur la pelouse de Leeds pour le compte de la quatrième journée de Premier League (à suivre sur RMC Sport) avant de commencer sa campagne de Ligue des champions, la semaine suivante.

