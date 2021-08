Ligue des champions: Klopp a "rigolé assez fort" devant le tirage du groupe de Liverpool

Alors que Liverpool a hérité de l’Atlético de Madrid, de Porto et du Milan AC dans son groupe de Ligue des champions, Jürgen Klopp a assuré avoir pris avec le sourire ce tirage au sort compliqué pour les Reds.

Liverpool s’est sans doute retrouvé dans le groupe de Ligue des champions le plus homogène avec l’Atlético de Madrid, Porto et le Milan AC. Trois grosses écuries qui ont donné le sourire à Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds. "J’ai rigolé, pour être honnête, et assez fort, parce que de toute évidence c’est un groupe relevé", a-t-il expliqué sur le site officiel du club.

"C'est la Ligue des Champions et c'est comme ça, il faut jouer contre les meilleurs équipes d'Europe, et il est évident que certaines sont dans notre groupe", a-t-il ajouté. Klopp a aussi souligné avoir un "compte à régler" avec l’Atlético Madrid, après l’élimination des Reds contre les Colchoneros en huitième de finale de l’édition 2019-2020.

Porto et le Milan, adversaires réguliers

Liverpool connaît aussi bien ses deux autres adversaires. Ils ont affronté Porto en 2017-2018 puis en 2018-2019, en huitième puis en quarts de finale. Pour le Milan AC, les affrontements sont plus anciens mais aussi bien plus marquants : les Reds et les Rossoneri se sont rencontrés lors de deux finales, en 2005 et en 2007, avec une victoire pour chaque équipe.

"Je pense que nos supporters doivent être impatients, nous le sommes assurément", a conclu Jürgen Klopp. La mission est lancée pour retrouver le succès sur la scène européenne, deux ans après le dernier succès de Liverpool en Ligue des champions.