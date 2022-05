Premier League: Manchester City perd deux points mais évite le pire contre West Ham

Menés 2-0 par les Hammers, les joueurs de Manchester City ont sauvé un point lors de la 37e journée de Premier League ce dimanche (2-2) et gardent quatre points d'avance sur Liverpool, qui joue à Southampton mardi.

Manchester City revient de loin. Surpris par deux contres de Jarrod Bowen, les joueurs de Pep Guardiola ont réagi au retour des vestiaires pour sauver le match nul et conserver le suspense dans la course au titre, ce dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League (2-2). Ils ont quatre points d'avance sur Liverpool, qui joue à Southampton mardi. Le suspense est encore à son comble outre-Manche, même si les Skyblues restent maîtres de leur destin.

Les Hammers diablement efficaces...

Largement dominés par les champions d'Angleterre, les hommes de David Moyes ont été acculés en défense en première période, sans pour autant concéder de grosses occasions. Ces derniers ont en revanche parfaitement exploité les opportunités en contre. Sur leur première banderille, les Hammers ont piqué pour la première fois par l'intermédiaire de Jarrod Bowen (1-0, 24e).

Couvert par Laporte, la révélation anglaise de la saison est allé dribbler Ederson et redresser parfaitement sa frappe du droit pour ouvrir le score. En souffrance, West Ham a réalisé le coup parfait avant la pause, sur un nouveau long dégagement de Fabianski. Antonio est parvenu à trouver l'ouverture dans le dos de Fernandinho et Laporte. Il n'en fallait pas tant à Bowen pour signer un doublé et mettre un coup de massue aux Skyblues (2-0, 45e).

... puis malheureux

Secoués par Pep Guardiola à la pause, les Citizens sont revenus avec de meilleures intentions et ont recollé dans le match sur une superbe reprise de volée de Jack Grealish (2-1, 49e). Très en forme, l'international anglais a été la principale menace pour la défense des Hammers. C'est pourtant un coup du sort qui a remis City sur de bons rails. Sur un coup-franc frappé par Mahrez, le malheureux Coufal n'a eu d'autre choix que de pousser le ballon au fond de ses filets (2-2, 69e).

Malgré ce double coup de massue, les coéquipiers de Kurt Zouma ont essayé de jouer les coups à fond mais ont manqué de précision, à l'image d'Antonio et de Bowen. Ils ont aussi eu un brin de chance, puisque Fabianski a repoussé le pénalty de Mahrez dans le money-time. Un pénalty qui pourrait être le tournant de la saison en Angleterre. Avec ce match nul, Manchester City se rapproche du titre, mais reste à portée de fusil de Liverpool, qui pourrait revenir à un point en cas de succès à Southampton mardi.