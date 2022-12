France-Argentine: Konaté et Varane à leur tour malades à deux jours de la finale

Selon les informations de RMC Sport, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont aussi pris un coup de froid à deux jours de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, dimanche (16h).

Selon les informations de RMC Sport, deux nouveaux joueurs de l’équipe de France ont pris froid à deux jours de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, dimanche (16h). Il s’agit des défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, qui formaient le charnière centrale mercredi lors de la demi-finale face au Maroc (2-0). Leur situation n'est pas alarmante mais le staff va surveiller de très près leur état de santé. Un entraînement est prévu ce vendredi soir (à 16h, heure française) et devrait permettre d’en savoir plus sur leur état de forme.

Ces deux nouveaux cas s’ajoutent aux trois autres répertoriés dans les rangs français ces derniers jours. Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ont ainsi manqué le match contre le Maroc pour cette raison. Si le défenseur a pris place sur le banc, le milieu de terrain est, lui, resté à l’hôtel durant la rencontre. Il avait accueilli ses partenaires lors de leur retour à leur camp de base de loin – depuis le balcon à proximité de sa chambre exactement.

Toujours un doute sur Coman

Upamecano et Rabiot semblent aller bien mieux depuis puisqu’ils se sont entraînés jeudi contrairement à Kingsley Coman. Didier Deschamps avait révélé mercredi que le joueur du Bayern Munich était aussi diminué par un coup de froid. Le sélectionneur avait d’ailleurs lancé Marcus Thuram, et Randal Kolo Muani à sa place pour remplacer Olivier Giroud. Et l’ancien Nantais avait marqué sur son premier ballon 44 secondes après son entrée en jeu.

Coman va mieux mais est-il suffisamment remis pour participer à la séance du jour? Ce n'est pas sûr. Pour le moment le mot Covid n'est pas prononcé chez les Bleus, et de toute façon aucun test n'aurait été effectué pour l'heure.