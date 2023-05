Mercato: Firmino, Oxlade-Chamberlain, Keïta et Milner vont quitter Liverpool cet été

Ce mercredi, Liverpool a officialisé les départs de quatre de ses joueurs à l'issue de la saison. Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta et James Milner ne seront pas prolongés. Tous avaient participé à la conquête du titre en Premier League en 2020.

C'est une annonce, officialisée mercredi après-midi sur les réseaux sociaux de Liverpool, qui marque bel et bien la fin d'une ère pour le club de la Mersey. Les Reds ont annoncé le départ à la fin de la saison de quatre joueurs qui ont inscrit les plus belles pages de leur équipe ces dernières années. Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta et James Milner - tous en fin de contrat en juin - ne seront pas prolongés après le terme de l'exercice 2022-2023.

Un hommage rendu aux quatre joueurs à Anfield ce samedi

Les quatre hommes ont tous eu un rôle lors de la victoire des Reds en Ligue des champions en 2019, mais aussi lors de la conquête de la Premier League en 2020, le premier titre de champion d'Angleterre remporté par Liverpool depuis 30 ans avec, en prime, un record de points (99).

Samedi contre Aston Villa, à l'occasion de la 37e journée de Premier League, ils recevront un hommage en bonne et due forme pour leur dernier match à Anfield. Si, dans un communiqué, le club précise en effet que des "remerciements spéciaux" leur seront accordés, plusieurs célébrations - y compris numériques - devraient s'ajouter d'ici là.

11e meilleur buteur de l'histoire des Reds avec 109 buts, "Bobby" Firmino laissera une trace à part, lui qui était arrivé à l'été 2015. Le Brésilien de 31 ans - qui a fait 33 apparitions cette saison avec le maillot de Liverpool - ne devrait pas manquer de courtisans. Le vétéran James Milner, 37 ans, est quant à lui évoqué du côté de Brighton. Pour Naby Keïta (28 ans) et Alex Oxlade-Chamberlain (29 ans), qui ont très peu joué cette saison, les pistes n'ont pas vraiment filtré pour l'instant mais leur expérience pourrait être un plus pour plusieurs écuries.