Premier League: Lukaku, van Dijk… les cas positifs se multiplient en Angleterre

La 17eme journée de Premier League est très fortement perturbée par de nombreux cas de joueurs positifs au covid-19. A l’instar de van Dijk ou Lukaku, Liverpool et Chelsea qui affrontent respectivement Newcastle et Everton ce jeudi, sont privés de leurs meilleurs joueurs.

Le championnat anglais rattrapé par la crise sanitaire. Les entraîneurs de Premier League doivent composer avec de nombreux forfaits quand ce ne sont pas carrément les matchs qui sont reportés à une date ultérieure à cause du coronavirus. C'est le cas de plusieurs affiches de la 18eme journée de Premier League programmée ce week-end: Manchester United-Brigton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich (tous les trois prévus samedi à 16h) et Everton-Leicester (prévu dimanche à 13h).

Si Liverpool et Chelsea ont la chance de pouvoir jouer ce jeudi, le 2eme et le 3eme du classement sont aussi handicapés par l’absence de certains cadres, testés positifs au Covid-19. Dans les rangs de Reds qui affrontent Newcastle à Anfield, c’est l’indispensable défenseur central néerlandais Virgil van Dijk, Curtis Jones et le milieu de terrain brésilien Fabinho qui sont positifs au Covid. Ils ont dû déclarer forfait.

Des doutes pour Kai Havertz

Du côté de Chelsea, on savait que quatre joueurs étaient positifs avant d’affronter Everton à Stamford Bridge. Avant le coup d’envoi, Thomas Tuchel a indiqué qu’il s’agissait de Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chillwell. Kai Havertz pourrait aussi être contaminé. "Il ne se sent pas bien non plus, mais il n'était pas positif jusqu'ici, on attend le résultat des derniers tests", a indiqué l’ancien coach du PSG qui a décidé de ne pas faire jouer l’Allemand face aux Toffees.

Ce jeudi, l'entraîneur danois de Brentford, Thomas Frank, a même appelé à ce que toute la 18e journée soit reportée. "Le nombre de cas de Covid explose dans tous les clubs. Tout le monde est confronté à ça (...) Reporter cette journée et aussi (les quarts de finale de) la Coupe de la Ligue (prévus mardi et mercredi prochain) laisserait à tout le monde au moins une semaine ou quatre ou cinq jours pour désinfecter et faire tout ce qu'il faut dans les centres d'entraînement", a-t-il plaidé. "Cela permettrait de casser la chaîne (de contamination) dans tous les clubs", a encore estimé Frank.