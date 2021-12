Premier League: la flambée de Covid-19 continue, quatre nouveaux matchs reportés

Via un communiqué officiel, la Premier League a annoncé le report de quatre matchs comptant pour sa 18e journée, alors que de nombreux clubs anglais sont victimes d’une nouvelle vague de Covid-19.

Les annonces se succèdent, les unes après les autres, avec toujours le même refrain. À cause du coronavirus, quatre nouvelles affiches de Premier League, comptant pour la 18e journée et censées se tenir ce week-end, ont été reportées à une date encore inconnue: Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich (tous les trois prévus samedi à 16h) et Everton-Leicester (prévu dimanche à 13h). En proie à une nouvelle vague de Covid-19, le championnat anglais déplore plus de 40 cas positifs au sein de ses effectifs professionnels.

C’est la Premier League qui a officialisé ces nouveaux reports, via un communiqué publié sur son site Internet. Dans celui-ci, on peut retrouver le détail de l’évolution de la pandémie dans les clubs touchés par le virus: on apprend donc que Brentford, Leicester et Watford ont été contraints de fermer leurs centres d’entrainement pour empêcher sa propagation. Les Foxes, tout comme Norwich, ne disposent même plus d’assez de joueurs sur pied pour disputer leurs rencontres.

Le manager de Brentford appelle au report complet

Plus tôt dans la journée de jeudi, deux autres reports avaient été officialisés. Après un long forcing de Brendan Rodgers, l’entraineur de Leicester, et de son staff, son match face à Tottenham (censé se tenir jeudi à 20h30) a été annulé jusqu’à nouvel ordre. L’affiche entre Manchester United et Brighton (prévue pour samedi à 18h30) a également été reportée, un foyer épidémique s’étant déclaré au sein de l’effectif des Red Devils.

Au total, huit clubs de Premier League au minimum compteraient déjà des cas positifs au sein de leur équipe première, alors que 40 ont déjà été recensés. Alors que Brentford, avec 13 cas recensés parmi le staff et les joueurs, est l’une des équipes les plus touchées par la pandémie, son entraineur Thomas Frank a carrément demandé la suspension du championnat dans son intégralité. "Reporter cette journée et le prochain tour de League Cup (la semaine prochaine ndlr) donnerait au moins quatre ou cinq jours à tout le monde pour faire en sorte de casser la chaîne et d'apaiser la situation dans les centres d'entraînement", a-t-il imploré en conférence de presse.