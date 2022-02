Premier League: Manchester City facile, Tottenham n'avance plus

En s'imposant tranquillement contre Brentford (2-0) mercredi, Manchester City a repris douze points d'avance sur Liverpool en tête de la Premier League. Dans les autres rencontres du soir, Tottenham a été battu à domicile par Southampton (3-2).

Le leader reprend le large. Tombeur sans forcer de Brentford (2-0) mercredi lors de la 24e journée de Premier League, Manchester City compte à nouveau douze longueurs d’avance sur son dauphin Liverpool, avec toutefois deux matchs en plus pour les Skyblues. Le top 5 est complété par Chelsea devant West Ham et Manchester United.

Tottenham battu après un match spectaculaire

Face à un promu aussi inoffensif que fébrile derrière, les hommes de Pep Guardiola ont d’abord fait la différence sur un penalty de Riyad Mahrez (40e). Puis Kevin De Bruyne a profité d’une relance totalement manquée du portier adverse David Raya (69e) pour faire le break. Dans les autres matchs du soir, Tottenham a été dominé sur sa pelouse par Southampton (3-2). Une deuxième défaite de suite en championnat pour Antonio Conte, qui a attendu la seconde période pour faire entrer ses recrues hivernales Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur. Les Spurs restent scotchés au 7e rang.

Autre rencontre spectaculaire : le 3-3 entre Aston Villa et Leeds. Avec une grosse performance de Philippe Coutinho, buteur et auteur de deux passes décisives, alors que l'ancien Marseillais n'a pas quitté le banc de touche. La formation de Steven Gerrard se hisse à la 11e place. Leeds est 15e, avec provisoirement six points d’avance sur la zone rouge. Toujours en bas de classement, Norwich (18e) est parvenu à prendre un point face au Crystal Palace de Patrick Vieira (1-1), 13e et incapable de gagner depuis quatre matchs en Premier League.