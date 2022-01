CAN 2022: Mahrez répond aux critiques après l’élimination de l’Algérie

Riyad Mahrez a réagi ce mardi aux nombreuses critiques touchant les Fennecs après leur élimination prématurée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). La star de la sélection algérienne a promis de se faire pardonner par les supoprters.

Tenante du titre de la CAN, l'Algérie a rapidement pris la porte lors du tournoi continental disputé au Cameroun. Eliminée dès le premier tour après deux défaites et un nul, la sélection dirigée par Djamel Belmadi a logiquement reçu de nombreuses critiques et a provoqué la colère de certains supporters. Plusieurs jours après la débâcle et le revers contre la Côte d'Ivoire (1-3), Riyad Mahrez est sorti du silence ce mardi.

"Salam à tous, j’ai attendu quelque jours avant de poster sur les réseaux mais je pense que c’est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception, a lancé Riyad Mahrez dans une série de messages postés sur les réseaux sociaux. On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions: on n'a tout simplement pas été au niveau, moi le premier."

Mahrez: "Le foot va très vite dans les deux sens"

Avec un seul but marqué pendant la Coupe d'Afrique des nations, l'Algérie a eu du mal à mettre en place son jeu. Si les conditions climatiques, les horaires des matchs ou même l'état des pelouses n'ont pas aidé, Riyad Mahrez a eu du mal à exister pendant la compétition et a même raté un penalty contre les Elephants. Mais le maître à jouer des Fennecs semble regretter le lynchage médiatique subi par l'équipe après cette élimination prématurée.

"Quand tout se passait bien, que nous gagniions et qu'on était en haut, tout le monde était derrière nous, a encore estimé l'ailier de Manchester City. Et encore beaucoup de nos frères, fans et compatriotes sont derrière nous aujourd'hui... Mais je lis beaucoup de message négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les deux sens."

Mahrez promet de relever la tête

Héros de l'Algérie et de tout un peuple lors de la CAN 2019 et notamment avec son bijou sur coup-franc en demi-finale, Riyad Mahrez ne veut pas se laisser abattre et va très vite passer au prochain objectif des Fennecs: qualifier l'Algérie pour le Mondial au Qatar.

"Cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la Coupe du monde in sha Allah. Merci à tout ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Tahia Djazair’forever."

Toujours en course pour disputer la prochaine Coupe du monde dans le Golfe, l'Algérie aura fort à faire lors des barrages de la zone Afrique. Lors du tirage au sort effectué samedi dernier par la CAF, les Fennecs ont hérité du Cameroun. Face à des Lions indomptables en grande forme lors de la CAN disputée chez eux, Riyad Mahrez et ses coéquipiers devront sortir le grand jeu face à la bande de Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar.

Si les Fennecs sont sortis invaincus des deux premières phases des éliminatoires, ils ne devraient pas partir favoris de cette double confrontation. A moins que l'ailier de Manchester City et l'équipe de Djamel Belmadi ne parviennent à retrouver la magie de 2019. Histoire de faire taire définitivement toutes les critiques.