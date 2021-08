Premier League: Manchester City inflige une terrible correction à Arsenal

Manchester City a largement dominé Arsenal ce samedi lors de la troisième journée de Premier League (5-0). Réduits à dix après le rouge de Granit Xhaka, les Gunners ont sombré. Ils n’ont toujours pas pris le moindre point en championnat.

L'éclaircie n'aura duré que le temps d'une rencontre en League Cup face à West Bromwich Albion pour les Gunners. Ce samedi, Arsenal a subi une véritable humiliation sur la pelouse de l'Etihad Stadium contre Manchester City (5-0) en ouverture de la troisième journée de Premier League.

Balayé par des Skyblues en grande forme, le club londonien s'enfonce déjà dans la crise avec une troisième défaite en autant de rencontres en championnat. Mikel Arteta peut se sentir sérieusement en danger. C'est simple, avec ce troisième revers consécutif dans l'élite, Arsenal réalise le pire début de son histoire dans l'ère de la Premier League. En première division, ce départ totalement raté constitue une première depuis la saison 1954-1955.

Une première période catastrophique

Dans les premiers instants du match, Arsenal a vainement tenté de se rebeller et de prendre le contrôle du ballon. Mais très rapidement, l'équipe entraînée par Pep Guardiola a posé sa patte sur le duel. Sur un centre de Gabriel Jesus, le très offensif Ilkay Gundogan a pris le meilleur sur Callum Chambers (1-0, 7e) et a lancé le festival des Cityzens.

Pas le temps de souffler qu'une nouvelle approximation défensive des Gunners a permis à Manchester City de se détacher lors de cette affiche de la Premier League. Une belle combinaison sur un coup-franc indirect et Ferran Tottres a profité d'un dégagement raté par Cedric Soares poru tromper un Bernd Leno impuissant (2-0, 12e).

En moins d'un quart d'heure l'affaire était déjà pliée mais les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont continué d'accélérer. En retard et auteur d'un tacle non-maîtrisé, Granit Xhaka a écopé d'un rouge justifié à dix minutes de la mi-temps. Juste avant de retourner au vestiare, Gabriel Jesus a encore donné plus d'avance à Manchester City sur une offrande de Jack Grealish (3-0, 43e).

Arsenal dernier, Arteta plus que jamais en danger

Après la pause, Arsenal n'a toujours rien réussi. Malgré l'entrée en jeu d'Alexandre Lacazette à la place d'un Pierre-Emerick Aubameyang fantômatique, les Gunners n'ont jamais inquiété la défense de Manchester City. Sur un beau mouvement collectif, Rodri a encore alourdi la marque d'un joli plat du pied au ras du poteau gauche de Bernd Leno (4-0, 53e).

Si le gardien allemand n'a pas pesé sur le déroulé de ce match, ses défenseurs ont laissé trop de liberté aux partenaires Bernardo Silva. Un doublé de Ferran Torres dans les dernières minutes a clôt le match et donner encore plus d'ampleur à la déroute des Gunners (5-0, 84e).

Un dernier but qui est provisoirement synonyme de dernière place de la Premier League au club londonien. Incapable de prendre le moindre point en trois match, Arsenal n'a marqué aucun but. Pire, avec neuf pions encaissés, les Gunners chutent au vingtième rang en attendant le match entre Norwich et Leicester.

Mikel Arteta avait cinq matchs pour sauver sa tête avant la trêve internationale du mois d'octobre. Mais après une telle déroute, le couperet smeble plus proche que jamais. A l'opposé du classement, Manchester City s'empare provisoirement de la tête de la Premier League mais avec un match de plus que West Ham, Chelsea ou encore Liverpool, Tottenham et Brighton. Cinq clubs en quête d'un joli trois sur trois.