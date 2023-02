Tottenham-Manchester City: Harry Kane dans la légende des Spurs avec un record

Buteur pour les Spurs ce dimanche dans le choc de Premier League face à Manchester City, Harry Kane a dépassé la légende Jimmy Greaves avec 267 réalisations sous le maillot de Tottenham.

Un quart d’heure, c’est le temps qu’il aura fallu à Harry Kane pour écrire l’histoire. L’attaquant anglais est entré dans la légende du club de Tottenham en devenant le meilleur finisseur de l’histoire des Spurs.

Avec 267 réalisations sous le maillot du club londonien, Kane devance désormais la légende Jimmy Greaves. Servi par Höjbjerg, Kane a inscrit son 17e but de la saison d’un tir croisé du pied droit, délivrant les siens face à Manchester City sur la première occasion franche de Tottenham en première période.

"Un modèle", selon son entraîneur

Il s’agit du 200e but de sa carrière en Premier League, une performance que deux autres joueurs avant lui ont réalisé, Alan Shearer (260) et Wayne Rooney (208). Mais Kane a eu besoin de 304 matchs seulement pour atteindre cette barre symbolique, là où il aura fallu 306 matches à Shearer et beaucoup plus à Rooney (462) pour en inscrire autant. Dans l'équipe de Tottenham depuis 2011, Harry Kane n'a pas remporté le moindre trophée avec ce club qu'il a voulu quitter à l'été 2021. Sous contrat jusqu'en 2024, Harry Kane est considéré comme "un modèle" par le vestiaire de Tottenham, et pas seulement un modèle de longévité.

"Aujourd'hui (lundi 23 janvier), Harry Kane a été fantastique", résumait Antonio Conte il y a deux semaines. Harry Kane avait offert la victoire (1-0) à Tottenham contre Fulham, inscrivant le but qui le plaçait co-meilleur buteur de l'histoire des Spurs. "Il a marqué un but incroyable, poursuivait son entraîneur. Le contrôle du ballon et la frappe de cette manière, seul un attaquant de classe mondiale peut marquer ce type de but. En ce qui concerne l'esprit dont j'ai parlé auparavant, je tiens à souligner que ce soir, Harry a joué avec de la fièvre. Il ne se sentait pas très bien, mais il voulait jouer parce qu'il comprenait l'importance du moment. Il sait aussi qu'il est un modèle pour nous, pour moi, pour les autres joueurs."