EN DIRECT - Premier League: suivi Manchester City-Arsenal, l'énorme choc pour le titre, en live MCI 21:00 26/04/2023 ARS

C'est l'affiche la plus attendue du moment: Manchester City affronte Arsenal ce mercredi soir, à l'Etihad Stadium (21h), dans le choc de la 33e journée de Premier League. Un match qui pourrait être décisif dans la course au titre de champion d'Angleterre. Les Gunners, actuellement leaders du classement, sont sous la menace de Cityzens en très grande forme. Cette rencontre marque aussi les retrouvailles entre Pep Guardiola et son ancien adjoint Mikel Arteta.